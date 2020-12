Letartóztatták a 14 éves tatabányai fiatalt, aki megkéselte az osztálytársát

Felesége szerint hajnalban megszállták őket a nyomozók.

– Melinda vagyok, Gyuri felesége, én írok ma nektek megrendülve, és helyette. Biztos tudtok róla, hogy már jó ideje aljas támadásoknak vagyunk kitéve. De a mai nap ennél tovább mentek, és a családunk életébe már közvetlenül is beavatkozva, hajnalban megszálltak bennünket, majd házkutatás és lefoglalás után Gyurit elvitték a magukat „nemzetinek” mondó nyomozóiroda emberei – közölte Gődény György Facebook-oldalán a felesége. Az Operatív törzs pénteki tájékoztatóján Gál Kristóf, az ORFK szóvivője bejelentette, hogy péntek reggel a rendőrség négy hangadó vírustagadónál tartott házkutatást . Több hete indított eljárást a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Kiberbűnözés Elleni Főosztálya rémhírterjesztés miatt, de felmerül a hatóság elleni uszítás gyanúja is. A szóvivő nem említett nevet, de az egyik személy vélhetően a vírusellenes nézeteiről elhíresült, tüntetést is szervező Gődény György lehetett.