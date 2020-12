Szombattól felfüggesztik az idősek vásárlási sávját

Időkorlátozás nélkül lehet vásárolni az élelmiszerboltokban, a patikákban és drogériákban is. A maszk viselése kötelező marad.

Jelezték, hogy a felfüggesztés ezzel ellentétes döntésig marad érvényben – az erről szóló kormányrendelet hamarosan olvasható a Magyar Közlönyben. Szombattól időkorlátozás nélkül vásárolhat bárki az élelmiszerboltokban, a patikákban és drogériákban is. Az idősek vásárlási sávjának felfüggesztését a hazai kereskedelmi szervezetek kezdeményezték az ünnepi időszakra jellemző zsúfoltság csökkentésére. A javaslattal az Idősügyi Tanács is egyetértett , ezért a kormány úgy döntött, hogy felfüggeszti az idősek vásárlási idősávját. A kormányzati tájékoztató hangsúlyozza, hogy vásárlás során továbbra is kötelező a maszk viselése. Az időseket pedig arra kérik, hogy ha tehetik, akkor inkább kérjék hozzátartozójuk segítségét a bevásárláshoz, de ha személyesen mennek vásárolni, kerüljék a zsúfolt üzleteket.