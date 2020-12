Végső búcsút vettek Balázs Fecótól

Ötvenkilenc évesen koronavírusban hunyt el Kim Ki-duk, a kegyetlen és lírai filmjeiről híres dél-koreai rendező.

Péntek hajnalban Lettországban ötvenkilenc évesen koronavírus-fertőzésből fakadó komplikációk miatt meghalt Kim Ki-duk, az egyik legnépszerűbb dél-koreai filmrendező, a Tavasz, nyár, ősz tél... és tavasz, Az irgalmas lány és a Bin-Jip: Lopakodó lelkek alkotója – közölte a Lett Nemzeti Rádió és Televízió. A lett média szerint Kim Ki-duk azért érkezett az országba november 20-án, hogy a Riga közelében fekvő Jurmala tengerparti városban egy házat vásároljon. Kollégái akkor kezdtek el aggódni érte, amikor a rendező több megbeszélt találkozón nem jelent meg, így kórházakban kezdték el keresni, a kutatás azonban személyiségi jogok miatt nehézségekbe ütközött. Később kiderült, hogy a rendező covid-19 komplikációk áldozata lett egy kórházban péntek hajnalban. Kim Ki-duk az egyik legismertebb kelet-ázsiai filmrendező, aki költői és brutális filmjeivel hirtelen lett világhíres az ezredfordulót követően, és aki 2012-ben a Pietà című drámájáért a Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon az Arany Oroszlán szobrot vehette át. Jelenleg ő az egyetlen dél-koreai alkotó, aki díjat hozott el Európa három legjelentősebb filmfesztiváljáról, Velencéből, Berlinből és Cannes-ból. A rendező 1960-ban született a dél-koreai Bonghwa megyében, és eredetileg képzőművészetet tanult Párizsban 1990 és 1993 között, ahol saját festményeinek eladásából élt. Később, a hazájába visszatérve filmeket írt, tehetségét a Koreai Film Tanács 1995-ös forgatókönyvíró versenyén bizonyította, amelyen az első helyezést érte el. A legkorábbi, Krokodil című alacsony költségvetésű filmjét a dél-koreai kritikusok nagyra dícsérték, a nemzetközi áttörést viszont az ezredfordulón bemutatott A sziget című drámája hozta el a Torontói Nemzetközi Filmfesztiválon. Ezt követően sorra halmozta a sikereket, 2004-ben két alkalommal is átvehette a legjobb rendezőnek járó díjat: Samaria című filmjéért a Berlini Nemzetközi Filmfesztiválon az Ezüst Medvét, Bin-Jip című alkotásáért pedig a Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon az Ezüst Oroszlánt. 2011-ben az Arirang című dokumentumfilmjéért a Cannes-i Filmfesztiválon a szokatlan alkotói stílusért járó Un Certain Regard díjjal jutalmazták – ebben az eggyel korábbi, Álmok című filmjének forgatása alatt történt személyes krízisét dolgozta fel, annak akasztás jelenete során a főszereplő majdnem meghalt. Kim Ki-duk művei leginkább a különös, költői atmoszférájukról és a kifejezetten kegyetlen jeleneteikről híresek. Már az első, Krokodil című alkotásában is felfedezhetők a rendező kézjegyei, a társadalom peremén élő (anti)hősök, a hirtelen bekövetkező nyers erőszakkitörések és a melankolikus, festői beállítások, amelyek furamód mégis harmonikus egészben egyesülnek. Filmjeiben fontos szerepet kap az érzéki vágy, a kegyetlenség és a szexualitás, a rendező poétikus képei pedig olykor többet mondanak el mint az elhangzott szavak. Remek példa erre a Bin-Jip, amelyben a néma főhős a tulajdonosok távollétében idegen lakásokba tör be, hogy azokban pár napig elvégezze a házi teendőket, mikor is egy alkalommal megkedvel egy nőt, akivel a film teljes játékideje alatt mellőzi a párbeszédet, és csak cselekvésekben kommunikál.