Agyonlőttek egy lövöldöző férfit a Szent János székesegyház lépcsőjén New Yorkban

Az Egyesült Államok ötven tagállamában és Washington D.C.-ben hétfőn ülnek össze az elektorok, hogy leadják szavazatukat a következő elnökre. Minden államnak annyi elektora van, ahány kongresszusi képviselője és szenátora – összesen pedig 538. Joe Bidennek elvben 306, Donald Trumpnak 232 elektora van. Korábban többször, például négy éve is előfordult, hogy egyes elektorok másra adták a voksukat, mint akire a megbízatásuk szólt, ez azonban még sosem befolyásolta a győztes személyét és ettől most sem kell tartani. A voksokat hivatalosan január 6-án, a kongresszus két háza összegzi. Elképzelhető, hogy Trump legodaadóbb hívei megpróbálnak majd akkor is zavart kelteni, de nincs esélyük megakadályozni Biden győztessé nyilvánítását. A legfelsőbb bíróság magyar idő szerint szombatra virradóra kurta határozatban utasította el, hogy napirendjére vegye a texasi főállamügyész keresetét, amelyben az állítólagos visszaélésekre hivatkozva a georgiai, wisconsini, michigani és pennsylvaniai eredmény érvénytelenítését és a négy állam elektorainak kizárását kezdeményezte. A demokratikusan kinyilvánított népakaratot semmibe vevő beadványhoz tizenhét állam főállamügyésze mellett 126 republikánus képviselő, sőt, Donald Trump is csatlakozott. A testület azonban 9:0 arányban kimondta, hogy Texasnak nincs beleszólása más államok választásába. Figyelemre méltó, hogy a Trump által az elmúlt években jelölt három bíró sem volt hajlandó felülírni a választás eredményét. A bukott elnök és tábora dühödten reagált. Trump az interneten a bölcsességet és a bátorságot kérte számon a legfelsőbb bíróságon. A Republikánus Párt texasi szervezetének elnöke még az Egyesült Államokból való kiválás lehetőségét is felvetette. Ezzel együtt egy sor konzervatív politikus kimondta, hogy vége a dalnak. Szombaton mégis a Büszke Fiúk és más neofasiszta szervezetek több ezer tagja masírozott Washingtonban. A Fekete Életek is Számítanak (BLM) mozgalom és az antifa aktivistáival sötétedés után kitört verekedésekben négy embert megkéseltek, egy ellentüntetőt meglőttek. Nehéz túlbecsülni a jelentőségét annak, hogy a Pfizer gyógyszergyár a michigani Kalamazoo-ban lévő telepéről vasárnap kigördültek a vakcinát szállító első hűtőkamionok és hétfőn az Egyesült Államokban is megkezdődik a lakosság beoltása a koronavírus ellen. A kezdeti szállítmányok összesen hárommillió – másfél millió embernek elég – adagot tartalmaznak. Elsőként az intenzív és „covidos” osztályokon dolgozó orvosok és ápolók, illetve az idősotthonok lakói és személyzete kapják meg az oltást. A héten a Moderna gyár vakcinájának is kiadhatják az engedélyt és azzal is megkezdhetik az oltást. Járványügyi szakértők szerint a lakosság 70 százalékának kell megkapnia a vakcinát, hogy kialakuljon a nyájimmunitás. Ez még hónapokig eltarthat, márpedig a járvány szombaton is 2259 amerikai életét követelte.