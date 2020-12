Ipari mennyiségű fáradt olajat engedtek a csatornába Szigetszentmiklóson - 900 ezres díjat tűztek ki a nyomravezetőnek (videó)

A pénzt természetvédő civilek adták össze, hogy kiderüljön, ki okozta az utóbbi 20 év legsúlyosabb környezetszennyezését a Ráckevei Dunán.

A tízezrek által látogatott, közkedvelt horgászvíz, és természeti kincsekben bővelkedő Dunaág partján ugyanis a napokban ismeretlenek szerdán vagy csütörtökön becslések szerint legalább hat köbméter, azaz ipari mennyiségű fáradt olajat engedtek bele a szigetszentmiklósi Ádám Jenő sétány és a Tebe utca sarkánál lévő esővízgyűjtő csatornába, vagy annak kifolyójába, ami onnan Ráckevei Dunába ömlött. Pfeifer Rikárd bejegyzése szerint a szennyezést a kifolyó alatti, védett úszóláp-nádas fogta meg, tartotta vissza meg a szennyezést attól, hogy az a Dunaág fő medrébe kerüljön. Azonban a rendkívüli természeti értéket képviselő nádast már így is súlyos szennyezés érte, hiszen van olyan rész az ott lévő stégek mellett, ahol most is 20-25 centiméter vastagon áll a fáradt olaj.