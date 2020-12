Ma sem maradt el a parlamenti botrány - Bizonyítványt kapott Orbán

Záporoztak a a kérdések a miniszterelnökre, a Szájer-ügy szinte minden ellenzéki képviselő felszólalásában napirendre került. Orbán Viktor azonban ahogy csak tudta, kerülte a válaszadást.

Jobbik: Melyik fideszes vett még részt a brüsszeli szexorgián?

“Miniszterelnök úr, finom volt a négymilliós krumpli? – kezdte az azonnali kérdések óráját a jobbikos Jakab Péter. A frakcióvezető hivatkozott a brüsszeli orgia szervezőjére, aki szerint több fideszes is járt már a bulijában. Eszerint kilenc képviselő zsarolható - vonta le a konzekvenciát. "Kövér László már elmondta ő szánalommal tekint a nőkre. Mi a helyzet a férfiakkal? Lehet, hogy ő az egyik?” – kérdezte a miniszterelnöktől. Orbán Viktor válaszában azt mondta nem érti, mi köze van neki a négymilliós krumplihoz, a Szájer-ügyre semmit sem reagált. A jobbikos frakcióvezető viszontválaszában kijelentette, tudni kell, mivel zsarolható Orbán Viktor. Jakab szerint gyanús, ahogy a kormány az EU-t támadja, de Kínával meg Oroszországgal barátkozik. Kifejtette, ő úgy látja, a Szájer-ügy miatt lett megegyezés az uniós költségvetésről. Érdemi válasz Jakab ezen felvetéseire nem érkezett Orbántól, ugyanakkor a kormányfő megjegyezte: Magyarország olyan, hogy mindenkivel barátkozhat, mert megengedheti magának.

DK: világíttassa át magát a miniszterelnök!

Orbán és környezete tele van zsarolható emberekkel - vélekedett Vadai Ágnes, DK politikusa, majd hosszasan sorolta, hogy milyen problémás embereket tart számon a kormányfő környezetében. Ilyen Kiss Szilárd, Zaid Naffa, Kaleta Gábor „akinek mocskos gyermekellenes bűncselekményeit megpróbálták egy ország előtt eltitkolni." Ehhez jön Szájer József ügye, amit nemzetbiztonsági kockázatnak tart. Szerinte ez veszélyezteti a magyar szuverenitás kérdését. "Mi történik a magyar titkosszolgálatoknál, hány ember zsarolható az Ön környezetében?" – tette fel a kérdést. Vadainak címzett válaszában Orbán megismételte „amit régi nagy harcostársunk tett, az megbocsáthatatlan”. Felemelgette, hogy 2007-ben a szocialisták beengedték az orosz titkosszolgálatokat. "Ki is jelent kockázatot?" – summázott Orbán. "Én tényleg értem, hogy nem lehet könnyű egy olyan miniszterelnöknek, aki drogosokra, pedofilokra és bűnözőkre építi a kormányát" - reagált viszontválaszában Vadai Ágnes. Az ellenzéki politikus szorgalmazta, hogy essen át a nemzetbiztonsági átvilágításon a miniszterelnök, valamint hogy ezt a kötelezettséget terjesszék ki. "Jó lenne, ha nem azon múlna a nemzeti szuverenitás, milyen az ereszcsatornák teherbíró képessége" - fejezte be. "El fogok gondolkodni az Ön javaslatán annál is inkább, mert az ide idézett diplomata Kaleta úr 8 évig az Önök diplomatája volt" - fogalmazott válaszában a miniszterelnök.

A Párbeszéd politikusa bizonyítványt adott a miniszterelnöknek

Szabó Tímea is Szájer József ügyét emlegette fel. "Tudott Ön arról, hogy Szájer József 40 éve nem az alaptörvény és aszerint a keresztény-konzervatív értékek szerint él, vagy ezután a botrány után tudta meg?" - tette fel a kérdést Szabó Tímea. A kormányfő úgy reagált, a képviselőnek "fogalma sincsen" a magyar alkotmányosságról és annak lényegéről", mivel az Alkotmány nem mondja, meg senkinek, hogyan éljen.



Magyarország egy szabad ország és a törvények betartása mellett mindenki úgy él, ahogy a saját felfogása szerint azt helyesnek tartja. Magyarország jogállam és minden ember szabadon dönt arról, mit tart jónak és rossznak. És amikor azt eldöntötte, vállalja érte a felelősséget - - hangoztatta.

"Önök az elmúlt 10 évben folyamatosan mások hálószobájában kutakodtak" - vágott vissza az ellenzéki képviselő. Felemlegette, hogy meleg pároknak épp most akarják megtiltani az örökbefogadást. Szerinte a Fidesznél kirekesztőbb politikát még senki sem folytatott Magyarországon. Szabó Tímea úgy véli, a miniszterelnök megbukott járványkezelésben, a gazdasági ügyekben, megbukott a keresztény- konzervatív erkölcsök "papolásában". Éppen emiatt egy bizonyítványt adott át felszólalása végén Orbán Viktornak. A lényegi részt ismét nem láthattuk, mivel a parlamenti közvetítés szerkesztői nem tartották érdemesnek a jelenetet arra, hogy megmutassák. Az viszont tudható, hogy Jakab István levezető elnök figyelmeztette a képviselőt, tartózkodjon a szemléltető eszköz használatától. Jelezte, a szükséges intézkedéseket meg fogja tenni. (Ez alighanem azt jelenti, hogy Szabó pénzbírságot kap az akcióért.)