Miniszterelnökük szerint míg élnek, remélnek a britek

A kormányzati döntéseket szinte mindenütt a koronavírus-járvány intenzitása és a nehéz gazdasági helyzet kényszere szabja meg.

Bár a szlovén kormány szombaton még egy héttel meghosszabbította a szigorításokat az országban, vasárnap késő este, a gazdasági ágazat képviselőivel folytatott tárgyalások után már enyhítést jelentett be bizonyos korlátozások esetében – számolt be a fejleményekről a helyi sajtó. Mint írták, keddtől az egész ország területén részlegesen újraindítják a közösségi közlekedést, kinyithatnak az autómosók, a virágüzletek, a vegytisztítók, valamint a fodrász- és szépségszalonok. A 12 közül négy régióban, ahol jobb a járványhelyzet, kinyithatnak a ruházati, cipő- és sportboltok is. Ezekben a régiókban felfüggesztik a lakhelyelhagyási tilalmat is azok számára, akik a telefonjukra letöltik a Covid-19 alkalmazást. Ők elhagyhatják a járást vagy a várost, ahol bejelentett vagy ideiglenes lakcímük van, de a régiót nem. Az éjszakai – este kilenc órától reggel hat óráig tartó – kijárási tilalmat azonban továbbra is be kell tartani az egész ország területén. A karácsonykor és szilveszterkor érvényben lévő rendelkezésekről majd csak csütörtökön dönt a kormány. A kabinet által közzétett adatok szerint szerdán 431-gyel 96 727-re nőtt a fertőzöttek száma. Elhunyt újabb 44 beteg, a járvány halálos áldozatainak száma ezzel 2107-re emelkedett. A diagnosztizált betegek közül 1320-an vannak kórházban, 208-an intenzív osztályon.



Zárlat délen

A szomszédos Horvátországban az elmúlt egy nap alatt 1472 új fertőzöttet azonosítottak, a járvány kezdete óta megfertőződöttek száma ezzel elérte a 177 358-at. Az elmúlt napon 65-en haltak bele a betegségbe, a járvány halálos áldozatainak száma így 2705-re emelkedett. Kórházban 2857 beteget ápolnak, közülük 284-en vannak lélegeztetőgépen. Az országban bezártak a kávézók, az éttermek, az edzőtermek és a sportközpontok, betiltották a karácsonyi vásárokat, valamint korlátozták az üzletek és a szállodák tevékenységét. Hétfőtől az ország egész területén online oktatásra álltak át a középiskolák, és több megyében az általános iskolák is. Davor Bozinovic belügyminiszter, a válságstáb vezetője sajtótájékoztatóján elmondta: a jelenleg érvényben lévő korlátozásokat biztosan meghosszabbítják az ünnepekre, ha pedig lesznek újabbak, azt időben bejelentik. A testület január 15-ig meghosszabbította a határátlépésre vonatkozó rendeletét is, így – néhány kivétellel – továbbra is csak 48 óránál nem régebbi PCR-tesztel lehet beutazni az országba.



Gócpont Kijevben

Ukrajnában hétfőre a hivatalos adatok szerint 6451 esettel 900 666-re nőtt az azonosított fertőzöttek száma, az elhunytaké pedig újabb 93 áldozattal 15 247-re. Eddig 506 718-en gyógyultak meg, közülük előző nap több mint ötezren, az aktív betegek száma viszont több mint 1200-zal 378 701-re nőtt. A legtöbb új beteget, 605-öt az elmúlt napon ismét a fővárosból jelentették, velük együtt az azonosított fertőzöttek száma Vitalij Klicsko főpolgármester tájékoztatása szerint Kijevben már megközelítette a 92 ezret, az elhunytaké pedig 13-mal 1597-re emelkedett. Klicsko kiemelte, hogy jelenleg több mint kétezer koronavírusos beteg van kórházban a fővárosban, közülük 1324 állapota súlyos, 239-en vannak intenzív osztályon, 34-en lélegeztetőgépen. Olena Kondratyuk parlamenti alelnök, az ellenzéki Haza párt képviselője a hétfői frakcióvezetői egyeztetésen javasolta, hogy a parlament hallgassa meg Denisz Smihal kormányfőt és Makszim Sztepanov egészségügyi minisztert a karanténkorlátozások szigorításának tervezett időpontjáról, amelyet a kormány január 8-24. között készül bevezetni.