Bemutatjuk Róbertet, az idei év legpechesebb bűnözőjét

Nem lehetnek nyugodtak, ugyanis pártfogó felügyelőt is kirendeltek a rasszista agresszorok mellé.

2018. augusztus 14-én 21 óra 45 perckor, Pécsett, az Árkád Üzletházháznál járunk. Két jemeni, arab származású egyetemista épp az épület melletti buszmegállóba indult, amikor belebotlottak egy csapat szkinhedbe. A csoport nem is titkolta azt, hogy kik ők, mivel a bíróság tájékoztatása szerint is így néztek ki: bomberdzseki, acélbetétes bakancs fehér cipőfűzővel. Amint meghallották, hogy a későbbi áldozataik arabul beszélgetnek, a csoport egy tagja

„migránsok, húzzatok haza, takarodjatok!, Magyarországon magyarul beszéljetek!"

jelszavakat kezdett skandálni. „Máshogy is lehet!” - érkezett a viszontválasz a két egyetemistától, majd tovább folytatták útjukat a buszmegálló felé. Erre többen is - akik már alaposan felöntöttek a garatra - utánuk szaladtak és a "Migránsok takarodjatok, húzzatok haza!” kiabálás mellett megragadták az egyik sértettet, majd ellökték, aki ettől hanyatt is esett. Egyiküknek ugyan sikerült elfutnia, de másikuk ottmaradt: őt acélbetétes cipővel megrugdosták. Közben a "Mi van arab migráns?!, Húzzál haza migráns!” mondatokat címezték neki. Szerencsére sikerült gyorsan kereket oldania a szorult helyzetből, és bár a támadók utána eredtek volna, de a csoport többi tagja visszatartotta őket, így véget ért a támadás. A garázdákat később gyorsan elkapták a rendőrök, ma ítélte el őket első fokon a Pécsi Járásbíróság:

a fiatalkorú G. Zs. elsőrendű vádlottat 1 év 3 hónap fiatalkorúak fogházára,

T. Z. S. másodrendű vádlottat 2 rendbeli közösség tagja elleni erőszak bűntette miatt 2 év börtönre. Mindkettejük esetében a végrehajtást 3-3 évre felfüggesztették.

A rasszista agresszorok emellett pártfogó felügyeletet is kaptak büntetésük idejére.