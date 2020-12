Operatív törzs: Nyilvános lesz a majd elérhető vakcinákra vonatkozó dokumentáció

A operatív törzs sajtótájékoztatóján elhangzott, hogy Magyarországon enyhén csökken a szennyvízben a koronavírus örökítőanyaga.

Galgóczi Ágnes, a Nemzeti Népegészségügyi Központ járványügyi osztályvezetője közölte, hogy 1893 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 285 763 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 107 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 7237 főre emelkedett. 7845 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 597-en vannak lélegeztetőgépen. Európában is zajlik a járvány, számos országban szigorúbb intézkedéseket vezettek be – mondta Galgóczi Ágnes, példaként említve Németországot és az Egyesült Királyságot. Az 50. heti adatok alapján a legtöbb településen továbbra is stagnál, vagy enyhén csökken a szennyvízben a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja. Emelkedő tendenciát egyedül Szolnok esetében figyeltek meg. A vizsgálatok alapján elmondható, hogy az átlagosnál magasabb a koncentráció Eger, Szolnok és Szombathely esetében. Csökken azonban a koncentráció Békéscsabán, Debrecenben és Szegeden. Ezzel Debrecenben és Szegeden ismét alacsony szintre csökkent az új koronavírus koncentrációja. A 49. héten 7800-an fordultak háziorvoshoz influenzaszerű tünetekkel, tünetek miatt „halmozódást” nem jelentettek. A 3 komponensű oltóanyag 83 százalékát adták be, mindenki élhet az oltás lehetőségével – tette hozzá. A Magyarországon majd elérhető vakcinákra vonatkozó dokumentáció nyilvános lesz, és azt is közlik majd, milyen életkorban lehet beadatni az oltásokat, illetve az ellenjavallatok is nyilvánosak lesznek – zárta szavait Galgóczi.