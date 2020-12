Két ember halt meg kedden lakástűzben

Egy ember Pilismaróton, egy pedig Mátészalkán vesztette életét.

Ketten is életüket vesztették lakástüzekben kedden az országban: egy ember Pilismaróton, egy pedig Mátészalkán halt meg – közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) az MTI-vel. Azt írták, hogy kigyulladt és teljes terjedelmében égett egy hétvégi ház Pilismaróton, A Duna-parti Mályva utcában. Az esztergomi, a nyergesújfalui, valamint a szentendrei hivatásos tűzoltók több oldalról oltották el a lángokat. Az épület átvizsgálása során egy ember holttestére bukkantak. Közölték azt is, kedden délelőtt Mátészalkán, a település szélén lévő Viola utcában kisebb tűz volt. Egy száz négyzetméteres családi ház egyik szobájában lévő ágybetét gyulladt ki. A tűz keletkezésének idején egy ember tartózkodott az épületben, az életén már nem lehetett segíteni. A mátészalkai hivatásos tűzoltók kiérkezésekor már nem voltak lángok, a füsttel telítődött épületrészt átszellőztették. A tragédiát nem kizárt, hogy dohányzás okozta, de a tűz keletkezési körülményeit és okát mindkét esetben jelenleg is vizsgálják – tették hozzá. A közleményben felhívták a figyelmet arra, hogy az ünnepi időszakban emelkedett a lakástüzek száma: az esetek többsége a nyílt láng, a fűtőberendezések helytelen használatára, a dohányzásra vagy elektromos zárlatra vezethetők vissza.