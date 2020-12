A negatív csúcs felé menetel a Schalke 04

Megszakítás nélkül 27 mérkőzés óta nyeretlen a bajnokságban az egykor szebb napokat megélt német elsőosztályú labdarúgócsapat.

A 2014/15-ös szezonban még Bajnokok Ligája nyolcaddöntőben szerepelt az együttes, a Real Madrid idegenben 2-0-s előnyre tett szert a gelsenkircheni együttessel szemben. A Santiago Bernabéu stadionban azonban kétszer is vezetést szerzett a Schalke, a német csapat 4-3-ra nyert és kiesett ugyan, de senki sem gondolta, hogy ekkora csatára kényszeríti a madridiakat. Eltelt több mint öt év és most már egészen más céljai lettek a Borussia Dortmund nagy riválisának: győzni kellene a Bundesligában, ami 2020. január 17-e óta nem sikerült. Összesen 27 összecsapás óta tart a vesszőfutás a bajnokságban, de ebben a naptári évben mindössze háromszor sikerült győztesként elhagyni a pályát, minden alkalommal a Német Kupában: január 17-én a Mönchengladbachot verte meg (2-0), a nyolcaddöntőben, majd a Herthát (3-2, hosszabbítás után), ebben a szezonban pedig csak a negyedosztályú 1. FC Schweinfurt (1-4) ellen volt sikerélménye. 2013 és 2016 között még folyamatosan az európai kupaporondot érő helyeken végzett a bajnokság végén a Schalke, 2013-ban és 2014-ben a BL-be jutás is sikerült, és bár 2017-ben jött egy figyelmeztető lövés (10. hely), az azt követő szezonban ezüstérmes lett a csapat a Bayern München mögött. A gelsenkirchenieknél olyan klasszis játékosok fordultak meg az elmúlt évtizedben, mint Raúl González, Ivan Rakitic, Julian Draxler, Leroy Sané, Manuel Neuer, Leon Goretzka és itt vált ismert játékossá Mesut Özil is. Játszott magyar futballista is a Schalkéban, Szalai Ádám 2013 és 2014 nyara között erősítette a gelsenkircheni csapatot, a Bundesligában 28 meccsen hét gólt és három gólpasszt szerzett, a BL rájátszásában az ő duplájának köszönhetően sikerült a főtáblára kerülnie az együttesnek. A 2018/19-es idény nagy csalódást jelentett, (14. hely a bajnokság végén), de utána erős szezonkezdetet produkált a klub, féltávnál az ötödik helyen állt, csupán három pontra volt a harmadik helyezett Bayern Münchentől és hétre a listavezető RB Leipzigtől. A szezon második fele viszont borzasztóan sült el, csupán a bajnokság végén kiesett Paderborn gyűjtött kevesebb pontot a kék-mezes együttesnél, a vesszőfutás pedig idén is tart. A gelsenkircheni káoszra jellemző, hogy 2019 március. óta három edzőnek is rövid időn belül búcsúznia kellett, idén szeptember végén érkezett az együtteshez Manuel Baum, a jelenlegi vezetőedző. A Schalke mindössze háromszor esett ki eddig az élvonalból, legutóbb 31 évvel ezelőtt, 1989-ben. Sascha Riether, a csapat menedzsere szerint most már felesleges komolyabb célokat kitűzni: „Át kell kapcsolnunk a kiesési módba. Semmit sem ér az, hogy meccsenként egy találatot szerzünk, ha cserébe legalább hármat kapunk. Így ezt nem fogjuk tudni túlélni.” Az ultrák is rendkívül csalódottak és dühösek a vezetőségre, főleg azután, hogy a pocsék tavalyi szezon ellenére a klub megvált az egyik legnagyobb tehetségétől, Alexander Nübel kapustól (aki ráadásul Neuerhez és Goretzkához hasonlóan a rivális Bayernhez került), de Weston McKennie is kölcsönben a Juventusé lett. A csapat jelenlegi legjobbját, Ozan Kabakot nyár óta a Milan szeretné elvinni. A jelenlegi negatív rekordot a Bundesligában a SV Tasmania Berlin tartja zsinórban 31 nyeretlen összecsapással. Az együttes egyetlen szezonban (1965/66) szerepelt a legmagasabb osztályban, de három győzelemmel nem tudott bennmaradni. A Schalke vasárnap nagyon közel állt a győzelemhez, de az Augsburg a 92. percben egyenlített ellene (2-2). Következő ellenfele szerdán a Sallai Rolandot is foglalkoztató Freiburg lesz. Ebben a helyzetben, ha majd visszatérhetnek a nézők a lelátóra, a punk-rock stílust visszahozó Machine Gun Kelly egyik dalszövegének sora juthat az ember eszébe: „I’m sellin’ tickets to my downfall”, azaz, „Jegyeket adok el a bukásomra.”