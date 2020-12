Hol suli állott, most sitthalom

Mertek nagyot álmodni Babócsán, ám az 1,1 milliárdos iskolafelújítás idén befulladt. Az alsósok továbbra is a régi patikában tanulnak.



– Romba döntötték a falut! – fakad ki egy fiatalasszony a délsomogyi település központjában a bolt előtt. – Kitoltak a gyerekekkel, a tanárokkal. Mindenki hazudozik, a tankerület a vállalkozóra mutogat, a cég a koronavírusra hivatkozik, közben az iskola ott áll romokban, a gyerekek a régi gyógyszertárban és a plébánián tanulnak, összezsúfolva, mint a heringek. Mindez a járvány kellős közepén. A Népszava a nyár végén számolt be róla , hogy bár a tavaly júniusban indult 1,1 milliárdos – bővítést, fűtéskorszerűsítést, energiakorszerűsítést magába foglaló – beruházásnak elvileg az idén szeptemberre el kellett volna készülnie, az építkezés durván megcsúszott. A tanév kezdetén is csak januári átadással számolt a projektet kiíró kaposvári tankerület. A nyolc évfolyamban tanuló közel 150 gyerek közül az alsósok addig is a hajdani gyógyszertár épületébe – legalábbis a távoktatás november 11-i központi elrendeléséig -, a felsősök a plébániára kerültek. Az előbbiben a tanári magyarázat áthallatszik a másik osztályba, s a 80-90 gyereknek egy 96 négyzetméteres udvar jut, utóbbiban többek között olyan helyiségekben zajlik az oktatás, amelyeknek önálló kijáratuk sincs, hanem csak másik „tantermeken” keresztül lehet megközelíteni őket. – A szokásos Fidesz-megalománia áldozatai vagyunk – magyarázta egy középkorú férfi a polgármesteri hivatal mellett. – Belekényszerítették Babócsát valamibe, amit igazából nem akart, de a hatalom ráerőszakolta. Egy felújítás valóban ráfért az épületre, a tetőt ki kellett volna cserélni, illetve a szigetelés sem ártott volna, de sok faluban örültek volna, ha olyan az iskolájuk, mint a mienk volt. Néhány százmillióból tüchtigre ki lehetett volna pofozni, erre elszórtak rá több mint egymilliárdot, aztán itt állunk a sitthalomban, ki tudja, meddig. A nyáron a tankerület – elfogadva a kivitelező APM Construct Kft. indokait a járvány okozta nehézségekről – még rábólintott a csúszásra, s január végére ígérte az épület átadását, ám novemberben mégis kiadott egy közleményt, amelyben azonnali hatállyal felmondta a szerződést a kivitelezővel, többek között arra hivatkozva, hogy a cég a többszöri felszólítás ellenére sem fokozta a munkatempót. Sőt a tankerület szerint tényleges munka hónapok óta nem folyt az iskolánál, illetve a munkaterületen felhalmozott hulladék megfelelő kezeléséről sem gondoskodott – utóbbi miatt kötbér megfizetésére is felszólították a céget. – A vállalkozó többszöri felszólításra sem volt hajlandó a munka folytatására, amelynek eddig csak a kisebb részét végezte el – indokolta a döntést lapunk megkeresésére Stickel Péter tankerületi igazgató. – Az igazságügyi szakértő helyszíni szemléje után elkészülő szakvélemény alapján írjuk majd ki az új közbeszerzési eljárást. A felmondás kapcsán a kivitelezési szerződésben rögzített valamennyi jogunkat érvényesíteni akarjuk, s soron kívül intézkedtünk a munkaterület visszavételéről.

Utóbbi a helyiek szerint meglehetősen egyszerűen zajlott: az egyik nap egy új biztonsági cég emberei jelentek meg az iskolánál, levágták a lakatot, s átvették a terület őrzését, elküldve a régi embereket. A babócsaiak megjegyezték – s ez az utcáról is látszik –, elképesztő állapotok uralkodnak a munkaterületen: alapanyagok és bontási törmelék összedobálva, ottjártunkkor érdemi munkának nyomát sem lehetett látni. – Vitatjuk a felmondásban foglaltakat és így a felmondás jogszerűségét is – mondta megkeresésünkre Borda László, a kivitelező tulajdonos-ügyvezetője. – Jelenleg próbáljuk tisztázni a körülményeket, s elsősorban peren kívül szeretnénk megegyezni a tankerülettel. – Úgy tudjuk, a tankerület megszervezi az állagmegóvást, s kiírja az új közbeszerzést – mondta Jáger Gábor polgármester, aki ennél többet nem akart beszélni az iskoláról, mivel a falunak semmi ráhatása nincs a beruházásra. Beszédesebb volt viszont egy férfi, akinek a gyereke érintett az iskolamizériában: – A gipszkartonok áznak, minden szét fog porladni, rohadni, elképesztő a slendriánság és a pazarlás. Mesélték, hogy annyira nem számított a pénz, hogy egy négyszázezer forintos új ablakra simán rádobtak egy betondarabot: nem baj, futja az egymilliárdból… - Amikor bejelentették a felújítást, arról volt szó, hogy ez lesz a térségi iskola 300-500 tanulóval, mert majd a környező falvakból is idejárnak a gyerekek – mondta egy babakocsis kismama. – Ehelyett már most elvittek vagy harmincat a szüleik, és biztos, hogy már nem hozzák vissza őket, így majd 100-120 gyerek lézeng az új épületben, ha egyszer végre elkészül. Hogy ez mikorra várható, arra senki sem mert tippelni, a legoptimistább helybéli is úgy vélte, jövő év végéig maradnak a gyerekek az ideiglenes oktatási helyszíneken, a többség szerint viszont a teljes 2021-22-es tanév rámegy az építkezésre. - Persze lehet, hogy presztízsokokból majd tényleg felpörgetik a melót, hogy aztán szeptemberre nagy csinnadrattával átadják – jegyezte meg a jövő decemberi átadást vizionáló babócsai. – Az biztos, hogy nem engedik elcsúszni a következő tanév végéig, mert 2022-ben választások lesznek tavasszal, s abba nem megy úgy bele a Fidesz, hogy itt állnak egy torzóval. Aki iskolát épít, az a jövőt építi, hangzott el a tavalyi projektindítón a térségi potentátok előtt, a babócsaiak viszont jelenleg úgy érzik: lehet, hogy a jövő épül, de közben a jelen romba dől…