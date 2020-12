Kultúra a karanténban

Egy adventi rajzpályázat, ahol nem a Mikulás és karácsonyfa volt a főszereplő. A Hagyományok Háza kiírása vonzónak bizonyult.

„A pandémia nem vetette vissza a gyerekek rajzolókedvét, mintegy 900 alkotás érkezett be a hagyományos karácsonyi rajzpályázatunkra, amely idén a téli házaló népszokások köré szerveződött. A témaválasztás tudatos: az adventi időszakot elsősorban a befelé fordulás és az elcsendesedés időszakaként ismerjük, viszont a mostani évben már annyiszor éltük meg kényszerűen a bezárkózás élményét, hogy ezúttal az adventnek egy másik, mozgalmasabb arcát szerettük volna hangsúlyozni. A hagyományos paraszti világban a közösségi élet ekkor sem szünetelt, hiszen ilyenkor szerveződtek és készültek fel a karácsonyi játékok előadói, például a kántálók és a betlehemesek - ezeknek a népszokásoknak a felidézése volt a célunk” – meséli a Népszavának Legeza Márta, a Hagyományok Háza gyerekprogramokért felelős szakelődadója, a rajzpályázat zsűrijének tagja. A korábbi évekhez hasonlóan idén is az ország minden tájáról és a határon túlról is érkeztek rajzok, amelyeket a zsűri négy korcsoportra bontva díjazott. A szervezők annak örültek leginkább, hogy a rajzokon a betlehemezés és a kántálás mellett kevésbé ismert népszokások is megjelentek, mint például a pásztorok karácsonyi vesszőhordása. Az ilyen rajzok esetében a zsűri az esztétikum mellett magát a témaválasztást is értékelte, hiszen az azt jelzi, hogy a gyerekek valóban utánaolvastak a szokásoknak. A Hagyományok Háza a pályázat kiírásakor a szóban forgó szokások felsorolása mellett könyv-és népdalajánlásokkal segítette a gyerekek tájékozódását, de még így is adódott némi keveredés a kevésbé ismert népi hagyományok és a modern hétköznapokban harsányabban jelenlévő karácsonyi szimbólumok között. „Kaptunk olyan rajzokat is, amelyeken mikulás vagy egy ajándékokkal körberakott karácsonyfa szerepelt. Ezeket sajnos nem tudtuk érdemben figyelembe venni, mivel egyáltalán nem követték az előírt tematikát. Ebben szigorúak voltunk, mert a néphagyományok megismerése és feldolgozása volt a pályázat célja, és ez az említett rajzok esetében nyilvánvalóan nem valósult meg” – mondja Legeza Márta. A pályázatot beküldők között vegyesen voltak olyanok, akik óvodai-iskolai foglalkozás keretében készítették a műveket, és akik otthon, családi körben rajzoltak. Ez utóbbi különösen örömteli, mivel a szervezők egyik célja éppen az volt, hogy a gyerekek és a szülők közösen alkossanak és közben a hagyományokról beszélgessenek. „Régen, a paraszti világban az ünnep nem a karácsonyfáról és az ajándékokról szólt. Az ajándékot az egymással töltött idő, a közös éneklés jelentette. Az emberek megosztották egymással, amijük volt, az éneklést finomságokkal hálálták meg. Ha a népszokások felelevenítése során mindenki egy kicsit átgondolja ezeket az értékeket is, akkor már megérte” – összegez Legeza Márta. A pályamunkák szakmai zsűrizése már lezárult, a közönségdíjakért december 15-ig tartott a verseny. Idén a járványhelyzet miatt nem rendeznek kiállítást a győztes munkákból, azonban a Hagyományok Háza honlapján egy virtuális galériában meg lehet majd tekinteni őket.