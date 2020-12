Szabad szemmel - A magyar kormány megint meghökkentette a világot

Immár 34 millió angol tartozik a legsúlyosabb kockázati fokozatba, a kiskereskedelem és a vendéglátóipar a túlélésért küzd.

Kedd éjféltől a brit fővárosra és két közeli megyére, Essexre és Hertfordshire-re is a legmagasabb veszélyességi fokozattal járó korlátozások érvényesek. Bár az egyes angliai régiók kockázati besorolásának felülvizsgálata csak december 16-án esedékes, Matt Hancock egészségügyi miniszter már hétfő délután bejelentette a parlament alsóházában, hogy London szinte azonnali hatállyal átkerül a másodikból a harmadik legsúlyosabban veszélyeztetett területek kategóriájába. Ezzel összességében immár 34 millióan - az angliai lakosság - több mint a fele alkalmazkodhat alig tíz nappal az országos karantén feloldása után ismét a legszigorúbb korlátozosokhoz. Ez azt jelenti, hogy nem egy háztartásban élő családok még házak magán kertjeiben sem tartózkodhatnak együtt, a kocsmák és vendéglők elvitelre álltak át, a hosszú hónapok óta először kinyitott színházak - noha természetesen követték a távolságtartás szabályait - ismét leeresztették a függönyt, további nyomást helyezve a március óta megélhetési gondokkal küzdő szakmákra. Az üzletek, mint ahogy a konditermek és szépségszalonok is üzemelnek, de a hétvégi Oxford Street-i és Regent Street-i vásárlói tömegjelenetekről készült, a magyar sajtóban is megjelent dermesztő képek nyomán az egészségügyi tárcavezető kérte az embereket, kerüljék el a vásárlóutcákat és a bevásárlóközpontokat. A gyors akciót az egyre súlyosbodó koronavírus-helyzet tette elkerülhetetlenné. Az új megbetegedések száma hétnaponta megduplázódik, a fertőzésveszélyt jelző R-mutató közel jár az 1-hez. A kormány tudományos tanácsadóinak meggyőződése, hogy a 3-as szint, mely az észak-angliai városokban gyorsan csökkentette a pozitív tesztet produkált esetek számát, azért hatásos, mert az emberek komolyabban veszik és nagyobb arányban követik a szabályokat. A londoni és délkelet-angliai korlátozásokat különösen sürgette, hogy erre a területre koncentrálódik a koronavírus egy frissen azonosított mutációja, amely az eddigi variánsoknál gyorsabban terjed. A lakosságban természetesen azonnal felmerült az aggodalom, vajon a múlt hét óta beadott Pfizer/BioNTech vakcina hatékonyságot ugyanúgy érvényesül- e az új törzs esetében, mind az eddig ismertnél. Az első válasz határozott igen volt, de a képet az Angol Közegészségügyi Hivatal most folyó laborvizsgálatai tehetik majd igazán árnyalttá. Nem csekély társadalmi sürgetés után Boris Johnson alig néhány hete jelentette be, hogy az emberek december 23-a és 27-e között ötnapos "felmentést kapnak" a koronavírus alól, bizonyos feltételek mellett három háztartás tagjai együtt ünnepelhetnek, akár egy fedél alatt alhatnak és magától értetődően a vendéglátóipari egységek is várják a fogyasztókat. Most viszont, a helyzet drámai súlyosbodásával közegészségügyi szakértők és politikusok, köztük Sir Keir Starmer, az ellenzék vezére és a londoni főpolgármester, Sadiq Khan is abba az irányba próbálják befolyásolni a kormányt, hogy vonja vissza az enyhítések ígéretét és tiltsa meg a szokásos évvégi népvándorlást az országrészek között. Két tekintélyes orvosi folyóirat ritka közös vezércikkben arra szólított fel, hogy Németország, Olaszország és Hollandia óvatos megközelítése szolgáljon követendő példaként. A helyzetet nehezíti, hogy a karácsonyi szünetről egységes döntés született, az autonóm tartományok vezetőinek bevonásával, azaz a hátraarchoz is közös fellépés lenne szükséges. Angliában már hétfőn is több mint 312 ezer tesztet végeztek el. A járvány visszaszorításában segíthet, hogy januártól a középiskolákban heti, rendkívüli esetekben akár napi gyors-kontrollra kerül sor.