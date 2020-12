A populisták is akadályozzák a védekezést

Van összefüggés a jobboldali populizmus és a vírus terjedése között – erre jutottak német tudósok.

A kérdéssel azért kezdtek foglalkozni, mert Szászországban a német tartományok közül a legmagasabb a fertőzések száma, az eltelt hét nap átlagában 100 ezer főre 400 új fertőzés esett, egyúttal itt a legerősebb a jobboldali radikális Alternatíva Németországért (AfD) párt. Hogy mennyire gyenge a járvány elleni harc a többi tartományhoz képest, jelzi, a második helyen álló Türingiában ez az érték 250. Szászország az első hullámban még jól állta a sarat, sikerült alacsonyan tartani a fertőzések számát. Októberben sem volt drámai a helyzet, novemberben azonban ugrásszerűen megemelkedett a megbetegedettek száma. A jelenség pontos okát egyelőre nem tudják, az eddigi megállapítások szerint azonban igenis összefüggés van azzal, hogy itt él az Alternatíva legtöbb szavazója. Miközben mostanság országosan mindössze 9-10 százalékon mérik a pártot, a 2019 szeptemberi tartományi választáson az AfD nem egészen öt százalékkal végzett a második helyen a kereszténydemokraták mögött, 27,5 százalékával. Azóta ugyan csökken valamelyest a népszerűsége Szászországban is, de az INSA ügynökség november végén így is 23 százalékon mérte. Az Alternatíva a koronavírussal szembeni kijárási korlátozások és lezárások legnagyobb ellenfelévé vált. Már a vírustagadók, az úgynevezett „Másként gondolkodók” (Querdenker) első tüntetésein is sok AfD-hez köthető személyiség bukkant fel: októberben, Stuttgartban megannyi AfD-zászlót lengettek – emlékeztet a Frankfurter Allgemeine Zeitung. Az AfD támogatói más pártok szavazóihoz képest jóval nagyobb arányban ellenzik a maszkviselést, a távolságtartást és egyéb intézkedéseket. A jobboldali populista párt egyes tagjai következetesen lekezelően beszélnek a járványról, mintha enyhe influenza lenne. Amikor Angela Merkel a Bundestagban érzelmes beszédben figyelmeztetett arra, ha az emberek fittyet hánynak az előírásokra, rengetegen halhatnak meg, az AfD soraiból közbekiabálások hallatszottak, miszerint „nem bizonyított”, hogy a Covid-19 vezetne a magasabb arányú halálozásokhoz. Jens Kestner, az AfD alsó-szászországi vezetője október végén „koronadiktatúráról” beszélt és kampányt indított a maszkviseléssel szemben. A párt parlamenti képviselője, Karsten Hilse pedig hazugságnak tartja a járvánnyal kapcsolatos halálozási adatokat. Németországban a Demokrácia és Civil Társadalom Intézete vizsgálódja, az AfD szászországi népszerűsége és a fertőzöttek magas száma közötti összefüggést. Még magukat a kutatást végzőket is meglepte, hogy milyen szoros a kapcsolat a kettő között. Ugyanakkor természetesen nem csak az AfD miatt alakultak így a szászországi számok, egyéb tényezők is szerepet játszottak. Például a sok ingázó, hiszen a tartomány Lengyelországgal és Csehországgal is határos.