Karácsonyra teljesen lezárják Betlehemet is

A külföldről beutazókra tíznapos karantén vár.

Szombattól az eddiginél is szigorúbb határkorlátozások lépnek életbe Ausztriában: a külföldről beutazókra tíznapos karantén vár. (Kivétel Ausztrália, Izland, Japán, Új-Zéland, Norvégia, Dél-Korea, Uruguay, a Vatikán, Finnország és Írország.)

Hogy fordított utazás esetén is mentesülnek az osztrákok a karanténtől, azt az érintett hatóságok döntik el. A tíznapos elzárásra ítélt beutazók az ötödik naptól kérhetnek tesztelést, ennek költségeit ők fizetik. A magukkal hozott teszteredményt is figyelembe veszik a hatóságok, ha az nem régebbi 72 óránál, és elismert laboratóriumból származik. Nem vonatkozik a határátlépés szigorítása az üzleti úton lévőkre és az ingázókra, az utóbbiak közül főleg a 24 órás egészségügyi ellátók, ápolók mozoghatnak zavartalanul. Mivel a lazábban alkalmazott „lockdown” eddig nem hozta meg a várt eredményt, a bécsi kormány csütörtöki hatállyal kiterjeszti a maszk kötelező viselését.



Karácsonykor, december 24-én és 25-én feloldják a kijárási tilalmat, amely este 8 és reggel 6 óra között érvényes, ám közösen ünnepelni legfeljebb 10 embernek szabad, beleértve a gyerekeket is.

December 26-án helyreáll a covid-rend, 6 ember találkozhat, két háztartás tagjai.



Szilveszter éjszakáján is feloldják a kijárási tilalmat, az ünneplés azonban 6 emberre korlátozódik.

Ausztria örömmel fogadta, hogy az Amszterdamban székelő európai gyógyszerügynökség (EMA) a vártnál egy héttel korábban, december 21-én áldását adja a Pfizer/BioNTech oltóanyag európai forgalmazására. Az ország eddig 200 millió euróért rendelt vakcinát, ezeket ingyen adja be a lakosságnak, az oltás önkéntes. A hatóságok még nem közölték az oltás első napját, de az európai engedélyt követően 125 ezer embert oltanak be, idősotthonok lakóit, az őket ápolókat, kórházi dolgozókat és 80 éven felülieket. Januárban további 165 ezer embernek elegendő vakcina érkezik a Pfizertől és várhatóan már a Moderna szállítmánya is befut. Bécsi sajtóhírek szerint orosz kapcsolatokkal rendelkező osztrák vállalkozók már szereztek az orosz „Szputnyik V“ vakcinából, jóllehet ennek még nincs európai engedélye és dokumentációja. A szokásosnál négy nappal tovább tart, 18 napos lesz a karácsonyi szünet az osztrák iskolákban. Heinz Fassmann oktatási miniszter szerint