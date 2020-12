Hiába ígérték, nem könnyítik a táppénzszabályokat

A kormányzati ígéret ellenére sem lesz egyszerűbb teljes táppénzt igényelni koronavírus-megbetegedés esetén a pedagógusoknak.

Hiába ígérte meg három hete Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, hogy a koronavírusos esetekben egyszerűsítik a 100 százalékos táppénz megítélésére vonatkozó jogszabályokat, erre minden jel szerint mégsem kerül sor. A kérdés a pedagógusok megbetegedésével összefüggésben merült fel a november 26-ai Kormányinfón, ahol a miniszter azt mondta: minden koronavírussal fertőzött pedagógus esetében abból kell kiindulni, hogy az iskolában kapta el a vírust, ezért egy olyan irányú törvénymódosítást is kezdeményeznek, hogy ne két eljárás kelljen ahhoz, hogy valaki 100 százalékos táppénzt kapjon ilyen esetekben. A Covid-fertőzés miatt táppénzre kényszerülők (nemcsak pedagógusok, hanem más ágazatok dolgozói is), jelenleg két részletben kaphatják meg a 100 százalékos táppénzt: első körben megkapják fizetésük 60 százalékát, a fennmaradó 40 százalékot pedig csak azt követően, miután egy hosszú, bürokratikus eljárás eredményeként bebizonyosodik, hogy a vírust a munkahelyükön kapták el, vagyis munkahelyi megbetegedésként kell rá tekinteni. Érdeklődtünk a Miniszterelnökségnél, mikor várható a miniszter által megígért, a több lépcsős eljárást egyszerűsítő törvénymódosítás. Válaszukból kiderült: továbbra is a jelenleg érvényes szabályok szerint járnak el. Ugyanakkor utasították a kormányhivatalokat, hogy a munkaügyi eljárásokat a lehető leggyorsabban folytassák le. A pedagógusokkal kapcsolatban hozzátették: minden oktatási intézményben dolgozó́ fertőzött pedagógus esetén a munkavállaló́ javára kell vélelmet felállítani, hogy munkavégzés közben kapta el a koronavírust, így az iskolai koronavírus-fertőzés foglalkozási megbetegedésnek minősül. – Előrelépés, hogy a Miniszterelnökség elismeri, hogy a koronavírus-fertőzés foglalkozási megbetegedés. Most már csak az eljárás jelent problémát, ami sokszor el sem jut a diagnózisig – mondta Nagy Erzsébet, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) országos választmányának tagja. Példaként említette egy iskolapszichológus esetét, aki azzal kereste meg a PDSZ-t, hogy Covid-gyanúval tíz napig volt 60 százalékos táppénzen a múlt hónapban, s bár a háziorvosa szerint valóban koronavírusos volt, a tesztelésére olyan későn került sor, hogy már nem lehetett kimutatni a vírust. Így mintegy 70 ezer forinttal kapott kevesebb bért arra a hónapra, miután nemcsak azt nem tudta hivatalosan bizonyítani, hogy a munkahelyén betegedett meg, de még azt sem, hogy tényleg a koronavírus miatt volt rosszul. A PDSZ szerint a mostani eljárási rendben szinte lehetetlen megszerezni a 100 százalékos táppénzt, ami teljes családok megélhetését sodorja veszélybe a karácsonyi ünnepek előtt. Ezért is lenne nagy szükség az eljárás egyszerűsítésére, hogy az igénylők azonnal megkaphassák a teljes összeget; a szabályozást a szakszervezet szerint egy mozdulattal át lehetne írni, ha lenne rá kormányzati szándék. – Ha a Miniszterelnökség szerint a koronavírus-fertőzés foglalkozási megbetegedés, ezt jogszabályban is rögzíteni kellene. Ennek híján a dolgozókat, a munkáltatókat és az orvosokat is bizonytalanságban tartják – erről a Pedagógusok Szakszervezetének (PSZ) alelnöke, Totyik Tamás beszélt a Népszavának. Elmondta azt is, tagjaik körében még egyetlen olyan pedagógust sem találtak, aki megkapta volna a 100 százalékos táppénzt. Ellenben több olyan jelzés is érkezett már a PSZ-hez, ami az igénylések elutasításáról szólt. Egy fővárosi iskolában tanító pedagógus pedig arról számolt be lapunknak, hogy elkezdte a 100 százalékos táppénz igénylését, s miután már a vége felé járt a folyamatnak, az iskolai ügyintéző közölte vele: feleslegesen csinálja, a tankerület vezetője ugyanis azt jelezte az iskola felé, hogy egyetlen koronavírus-megbetegedést sem fog elismerni munkahelyi megbetegedésként. Az állami iskolafenntartó Klebelsberg Központ lapunk megkeresésére azt írta: ők nem adtak olyan utasítást a tankerületi igazgatóknak, amely szerint nem kezelhetik munkahelyi megbetegedésként a koronavírus-fertőzést. Hozzátették: az Emberi Erőforrások Minisztériuma valamennyi köznevelési intézmény vezetője részére írásbeli tájékoztatást küldött a koronavírus-fertőzéssel kapcsolatos követendő munkavédelmi és társadalombiztosítási eljárásrendről.