Egy délután alatt beteltek a helyek a főváros ingyenes tesztelésére

„Nem leparkolt Selmeczi Gabriella, hanem csak félreállt” – közölte Kocsis Máté, a kormánypárti frakció vezetője miután kiderült , hogy párttársa úgy állt be a kocsijával kedden a Duna-parti Képviselőház elé, hogy keresztben elfoglalt három helyet. Az ellenzéki Párbeszéd társelnöke, Szabó Tímea készítette fotókon egy X7-es BMW terepjáró látszik, ami alapáron 30 millió forintba kerül. Bár Selmeczi azon képviselők közé tartozik, akik komoly vagyongyarapodást tudtak elérni az utóbbi években – így számos nagy értékű ingatlannal rendelkezik Törökbálinton és Abádszalókon –, a képviselő vagyonnyilatkozatában nincs nyoma luxuskocsinak. Kocsis szerdai sajtótájékoztatóján ezt azzal magyarázta, hogy az autót Selmeczi csak használja, nem az övé, az a férje nevén van. Ugyanakkor Szabó azt írta a Facebook-posztjában, hogy a BMW terepjárónak német rendszáma volt. Kocsis szerint ennek az az oka, hogy Németországból lízingelik az autót. Nem először fordul elő, hogy Selmeczit egy igen drága kocsi volánja mögött látták. 2018-ban a HVG fotózta le, amint egy hófehér BMW X5-el érkezett egy jászsági kis faluba, az Alattyánba tartott országjáró fórumra. Akkor a politikus rá akarta venni a hetilap munkatársait, hogy a publikálandó felvételeken ne látszódjon a kocsi – ami állítólag szintén a férjéé volt – mondván „ez nem autóreklám”. Tény, hogy Selmeczi párjának több cége is van, és akadt köztük olyan, aminek főtevékenysége az autókereskedelem. Mint arról korábban részletesen írtunk: a 2010 után hatalomra került politikai és gazdasági elitben szokássá vált Németországból lízingelni luxusautókat, így Tiborcz Istvánt és Mészáros Lőrincet is fotózták már le ilyenekben. Mint autópiaci forrásaink elmondták: a német lízing számos szempontból kényelmes megoldás, mivel részint így a jóval magasabb, uniós rekordot érő 27 százalékos magyar helyett az alacsonyabb német áfát kell kifizetni az autó után, részint a bírságokat is nehezebben tudják behajtani a magyar hatóságok, mivel azt a német adatbázisból kell lehívniuk. Kocsis egyébként azt mondta, a képviselő csak addig állt keresztben a három parkolóhelyen, amíg az úticélját bepötyögte a GPS-ébe, majd kihajtott.