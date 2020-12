December végén már olthatják az egészségügyi dolgozókat koronavírus ellen a Pfizer vakcinájával

A jogi szakvélemény felveti a hűtlen kezelés gyanúját.

Közvetlenül az önkormányzati választás előtti napon kötött három évre szóló kétmilliárdos létesítményüzemeltetési szerződést a Főtáv, amelynek vezérigazgatóját, Mitnyan Györgyöt nem sokkal később menesztette Karácsony Gergely főpolgármester. Mitnyan tagadta a vádakat, szerinte minden rendben volt a szerződéssel és a cég működésével, az új városvezetés egyszerűen tisztogatási akciót hajtott végre. A FŐTÁV újonnan kinevezett menedzsmentje, illetve ellenőrző testülete a vádak és ellenvádak tisztázására részletes jogi szakvélemény rendelt meg, feltárandó mi is történt a cégben Mitnyan György vezérigazgatósága idején. A jogi véleményben foglaltak alapján „a feltárt szabálytalanságok, cselekmények, a felismerhető magatartásformák egyértelműen felvetik annak lehetőségét, hogy (...) fennáll a hűtlen kezelés gyanúja, illetve ezzel halmazatban a Büntetőtörvénykönyv szerinti (…) csalás bűncselekmény gyanúja sem kizárt”. A Főtáv hat fős felügyelőbizottsága a fentiek alapján múlt heti ülésén egyhangú határozatban felkérte a jogi szakvéleményt készítő irodát, hogy tegyen feljelentést a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező nyomozó hatóságnál. A fentiekről a Budapesti Városüzemeltetési Holding Zrt. vezérigazgatóját is értesítették. A Főtáv vezérigazgatójának tavaly decemberi rapid menesztése valójában sem az érintettnek, sem a kabinet tagjainak, se a Fővárosi Közgyűlés tagjainak nem okozott meglepetést. Mitnyan György ugyanis egyike volt azon fővárosi cégvezetőknek, akik Tarlós István főpolgármestersége idején klasszikus politikai ejtőernyősként landoltak a nekik kinézett gazdasági társaságok élén.

Mitnyan György Fotó: Népszava

Mitnyan Pokorni Zoltán előtt két cikluson keresztül vezette a XII. kerületet. Ő nyújtotta be az elhíresült dress code előterjesztést a Fővárosi Közgyűlésben, amely a testület méltóságának megőrzése érdekében meghatározta volna a fővárosi képviselők ülésteremben való megjelenését. A szoknyának például olyan hosszúnak kellett volna lenni, hogy a térd felett legfeljebb 2-3 centi villanjon ki, "de ezt is szigorúan abban az esetben, ha olyan szerencsések vagyunk, hogy teljesen tökéletes lábakkal rendelkezünk". Az előterjesztést elvetette az akkor még Demszky Gábor főpolgármester vezette testület. Ennél sokkal kevésbé vicces történet a XII. kerületben engedély nélkül felállított Turul-szobor, amelyet azóta se bontottak el, Pokorni viszont azóta levésette róla nyilas múltú nagyapja nevét. Mitnyant 2015 januárjában nevezték ki a Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. élére. Már a következő évben kitört az első botrány: a cég leselejtezésre ítélt gépkocsi-flottáját igen nyomott áron felvásárló Rácz Kelet-Pest Kft. nem sokkal később a vételárnál milliókkal többért adott túl a járműveken. Az önkormányzat által elrendelt belső vizsgálat több szabálytalanságot és furcsaságot tárt fel. Az ellenőri jelentés végső konklúziója szerint a cég pénzügyi mérlegének hihetősége megkérdőjelezhető. De ezzel nem értek véget a furcsa ügyek. Ahogy arról a Privátbankár tavaly év végén beszámolt: az új városvezetés több szerződést is talált, amelyek gyanúra adtak okot. Köztük két nagy értékű kontraktust, amelyet a cég 2019 szeptemberében, illetve közvetlenül a választások előtt kötött. A Közbeszerzési Értesítőben megjelent hirdetmény szerint 2019 szeptemberében írtak alá egy csaknem kétmilliárdos szerződést hibaelhárítási feladatok elvégzésére, illetve új fogyasztók távhőszolgáltatásba történő bekötésére, amelyben például a gépészeti rezsióradíjként nettó 16500 forint szerepel. Összesen négy ajánlat érkezett be, amelyek közül végül az OT Industries-KVV Kivitelező Zrt-t választották ki. (A szerződés összegét december elején 2,26 milliárd forintra emelték.) A cég végső tulajdonosa a MOL, árbevétele tavaly 9,5 milliárd forint felett járt. November végén tették közzé a Főtáv Zrt. és leányvállalatainak telephelyein végzendő létesítményüzemeltetésre és vagyonvédelemre kiírt pályázat eredményét. A szerződést azonban az önkormányzati választások előtt egy nappal írták alá a felek. Ennek értelmében a Fénysziget 2,06 milliárd forint fejében 36 hónapig végzi a fenti munkákat a cég 39 telephelyén. A Fénysziget egyébként visszatérő partner, hiszen 2016-ban is ők nyerték a létesítményüzemeltetésre kiírt tendert, csak akkor 360 millióért vállalták a munkát. De ez a cég takarítja az újpesti piacot is 2012 óta, illetve hegyvidéki önkormányzattól és több kórháztól is kaptak már megbízást, árbevétele egymilliárd fölött jár.