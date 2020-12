Baranyi Krisztina továbbra sem tudja, ki szivárogtatott

Átlátható viszonyokat teremtene a Magyar Orvosi Kamara a szülész-nőgyógyászoknál, a kismama szerződés ellenében választhatna olyan orvost, akinél állami kórházban szülni fog.

Továbbra sem törődik bele a Magyar Orvosi Kamara (MOK) vezetése abba, hogy a szigorú összeférhetetlenségi szabályoknál – mint az állami és magánellátás közötti átjárás – a kormány kivételezne a szülész-nőgyógyászokkal. A szervezet szerint ez fenntartja a hálapénz intézményét, ugyanakkor tudomásul veszik, hogy egyik pillanatról a másikra nem lehet belenyúlni a rendszerbe, mert attól kétségbe eshetnek a kismamák - szúrta ki a hvg.hu. Éppen ezért a MOK kidolgozott egy olyan átmeneti javaslatot, amely tiszta helyzetet teremtve szerződéshez kötné a szabad orvosválasztást. Lénárd Rita alelnök a szülésért adott hálapénzről szóló kerekasztal-beszélgetésen elmondta: a szakma által is támogatott javaslat értelmében a kismamának szerződést kellene kötnie az állami kórházzal, ahol majd szülni fog, megjelölve a közreműködő orvost. Most vakszerencse kérdése, hogy a hálapénzzel megfizetett vagy kecsegtetett orvos mennyire váltja be a hozzá fűzött reményeket. A tapasztalat azt mutatja, hogy sok esetben nem válik be, nagyon sok nő számol be szülészeti erőszakról. Jelenleg nincs tisztázva, mit vállal a pénzért az orvos, keveredik a magán- és az állami ellátás. A MOK vezetésének javaslata értelmében külön megállapodás esetén lehetne térítést kérni a szülésért, a szerződésben pedig tisztázhatók volnának az extra szolgáltatások is. A szerződés önmagában semmilyen előnnyel nem járhat, csak a személyes közreműködésért és az eltérő körülményekért fizet a kismama – hangsúlyozta Lénárd. Hozzátette: az is nagyon fontos, hogyha bármilyen komplikáció fellép, el kell térni a szerződéstől, és a kismamát a megfelelő helyre kell irányítani. A beszélgetésben Lénárd Rita utalt arra, hogy a javaslatot elküldték a kormánynak is, így megkerestük az Emberi Erőforrások Minisztériumát és az egészségügyi rendszert jelenleg irányító Belügyminisztériumot, hogy reagáljanak a felvetésre. Válasz egyelőre nem érkezett. A kerekasztal-beszélgetést annak apropóján tartották most, hogy kiértékelték a K-Monitor és az EMMA szülési jogokért küzdő egyesület „szülésélmény-térképét ”, amelyből kiderült: idén októberig a válaszadó 11 ezer nő 68 százaléka fizetett hálapénzt a szülésért, többségük azért, hogy választott orvosnál szülhessen, illetve valóban hálás volt. A Népszava már korábban megírta, hogy januártól elkezdik „levadászni” a hálapénzt elfogadókat.