Bizakodó a Brexit-hangulat

A korábbi tervekkel ellentétben hazautazhattak a brit parlamenti képviselők, de áttörés esetén gyors visszahívásra számíthatnak.

Egy nappal Ursula von der Leyen reménykeltő kijelentése után, mely szerint látni vél egy a megállapodáshoz vezető "keskeny ösvényt", továbbra is várat magára a remélt áttörés. Ha a füst nem is szállt még fel Brüsszelben, úgy tűnik, az Európai Unió és az Egyesült Királyság tárgyalódelegációi jó irányban haladnak. Az emelkedett hangulatnak köszönhetően a font az elmúlt két év legjobb árfolyamát produkálta a dollárral szemben. Korábbi feltételezésekkel ellentétben mindenesetre az alsóházi képviselők tegnap hazaindulhattak karácsonyi szabadságukra, azzal a feltétellel, hogy akár már hétfőn visszatérhetnek Westminsterbe. Ha megszületik a szabadkereskedelmi egyezmény, a parlamentnek érdemi vita után ratifikálnia kell a megállapodást, amire legalább két-három napot illik hagyni. Ám, ahogy ezt a Downing Street hangsúlyozta, "a parlament többször bebizonyította már, hogy képes a gyors cselekvésre és az ország nem is vár el kevesebbet". Boris Johnson legutóbbi nyilatkozatában úgy tett, mintha nem sok köze lenne a tárgyalások kimeneteléhez. "A megállapodás leginkább a barátainkon múlik. Tudják, mik a paraméterek, nekünk csak az a fontos, hogy garantáljuk a kontrollt saját törvényeink és az ellenőrzést vizeink felett. Van lehetőség egy jó alku kötésére” – fogalmazott a brit miniszterelnök, aki azért megint megjegyezte: egy rossz deal-nél a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) által biztosított szabályrendszer is jobb. Bizonyára sokan nem fogják fel a világban, miért váltak a halászati kvóták a szabadkereskedelmi megegyezés legfőbb akadályává - különösen annak fényében érthetetlen ez, hogy a brit gazdasági termelésnek mindössze 0,12 százalékát teszi ki a halászat. Az Egyesült Királyság tisztában van vele, hogy nem lehet egy csapásra és teljesen elűzni az európai halászhajókat a brit partoktól, a kérdés csak az átmeneti időszak hosszúsága. A jelenlegi nem egészen 30 százalékkal szemben a szigetország meg szeretné duplázni részesedését a kifogható készletből, az átmeneti időszakot pedig három évre korlátozná, szemben Brüsszel tízéves plánumával. Mindeközben Boris Johnsonra legalább ekkora nyomás nehezedik a közelgő karácsonyi ünnepekkel kapcsolatban, miután már novemberben megígérte a lakosságnak, hogy a három különböző háztartásban élő családtagok is együtt ünnepelhetnek december 23-a és 27-e között. Közegészségügyi szaktekintélyek óvatosságra intő megszólalásait követően a kormányfő, majd tegnap reggeli tévényilatkozataiban Priti Patel belügyminiszter azért könyörgött, hogy az emberek fogják vissza magukat, de különösen a hetven éven felülieket tartsák távol a kicsapongásoktól. Johnson elismerte, hogy valószínűleg Cromwell óta nem foganatosítottak korlátozásokat karácsonykor, és "őszintén szólva inhumánus lenne" eltiltani egymástól a családtagokat, ugyanakkor fél attól, hogy a túlzott lazaság meghozhatja januárra a járvány harmadik hullámát. Ha a közös alapelv nem is változott, a négy brit tartomány eltérő, de egyaránt szigorító irányelveket bocsátott ki, Wales például csak két háztartás találkozását tanácsolja. A legfrappánsabb ötletet Robert Jenrick, önkormányzati és lakásügyi államtitkár adta a Sky News-on elhangzott interjújában: "Miért nem várunk és hozzuk össze a családot 2021-ben? Húsvét lehet az új karácsony!".