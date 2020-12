Nem enyhült az EU oroszokkal szembeni álláspontja

Az orosz elnök ugyanakkor mindenkit arra biztat, hogy adassa be magának az orosz vakcinát.

Vlagyimir Putyin még nem oltatta be magát a koronavírus elleni orosz vakcinával, mert a szakemberek nem ajánlják az ő korosztályának – hangzott el egy csütörtöki sajtótájékoztatón. A Szputnyik V-t 18 és 60 év közöttieken tesztelték először, az orosz elnök viszont 68 éves. A TASZSZ orosz hírügynökség októberben arról számolt be, hogy elkezdték a 60 év feletti önkéntesek oltását is – írja a 24.hu a CNBC nyomán.