Fegyházbüntetést kaphatnak a több százmilliót elcsaló banda tagjai

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) munkatársai csaknem 50 ezer doboz adózatlan cigarettát foglaltak le a közelmúltban.

A NAV Közép-magyarországi Bűnügyi Igazgatóságának pénzügyi nyomozói két cigiárust igazoltattak egy Pest megyei bevásárlóközpont parkolójában. Autóikból a helyszínen ezer, rejtett raktárukból pedig további 45 ezer doboz adózatlan cigaretta került elő. A nyomozók ezután átkutatták az orgazdák lakásait is, ahol a még 1 262 doboz füstölnivalót és nagy mennyiségű készpénzt találtak. Az akcióban részt vevő harminc pénzügyi nyomozó a 47 262 doboz cigaretta mellett több mint kétmillió forint készpénzt, valamint járműveket is foglalt a bűnözőktől. A lekapcsolt orgazdák több mint 77 millió forintos kárt okoztak költségvetésnek. A NAV munkatársai dohánytermék közterületi árusítása miatt jövedéki eljárást is indítottak. A nyomozók a két férfit gyanúsítottként hallgatták ki, egyiküket őrizetbe is vették és kérték letartóztatását. A gyanúsítottak különösen nagy értékre elkövetett orgazdaság miatt akár 8 év börtönbüntetést is kaphatnak.