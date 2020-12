Áttörést remélnek Bidentől a németek

Idiótának nevezte miniszterét Igor Matovic szlovák kormányfő. Ez is kevés volt ahhoz, hogy a bírált koalíciós társ eltekintsen a hatályos törvénytől.

Elcsukló hangon, majdnem sírva szólította fel Igor Matovic szlovák kormányfő egy csütörtöki rádióműsorban, élő adásban Richard Sulík gazdasági minisztert, a koalíciós társ liberális SaS elnökét, hogy karácsonyig mondjon le tisztségéről. A miniszterelnök keresetlen szavakkal idiótának nevezte miniszterét, őt tette felelőssé azért, mert nem szerezte be időben a tömeges tesztelés folytatásához szükséges antigén teszteket, hogy a gazdasági minisztérium nem készítette elő gyorsított eljárás keretében a közbeszerzési törvény módosítását. A pozsonyi négypárti koalíció már jó ideje recseg-ropog, a populista Matovic és a liberális Sulík közötti nyiltakozatháború már többször a szakadás szélére sodorta a kormánykoalíciót. Többek között a járványkezelés az egyik vitatéma, Sulík már önálló, a Matovicétól különböző járványkezelési elképzeléssel is előrukkolt. De nem támogatták a miniszterelnök újabb, karácsonyra tervezett kötelező tömeges tesztelési ötletét a járványügyi szakemberek sem, a kormányfő pártjához tartozó egészségügyi miniszter pedig úgy nyilatkozott, figyelembe kell venni az epidemiológusokból és infektológusokból álló szakmai konzílium álláspontját. Zuzana Caputova államfő is egyértelművé tette, a tömeges tesztelés sem lehet kötelező. Sulík álláspontja szerint a közbeszerzési törvényt azonban nem lehet gyorsított eljárásban módosítani, egy jogállamban pedig sem a miniszterelnök könnyei, sem a járványhelyzet nem írhatja felül a hatályos törvényeket. A sírva idiótázó Matovic szavaira reagálva a gazdasági miniszter leszögezte: Egy jogállamban megengedhetetlen ezeknek a szabályoknak az áthágása, a gazdasági minisztérium ezért nem készíti el gyorsított eljárásban a közbeszerzési törvény módosítását, amely különben is a másik koalíciós partner, a Család Vagyunk/Sme Rodina (populista) párthoz tartozó Stefan Holý miniszterelnök-helyettes hatáskörébe tartozik. "Gyorsított eljárásban módosítani egy jogszabályt valakinek a kérésére lehetetlen. A jogalkotási eljárásnak megvannak a maga szabályai, a közbeszerzések esetében ráadásul a vonatkozó európai irányelveknek is meg kell felelni, amelyek a szlovák törvények felett állnak.", idézte Sulík szavait a bumm.sk. Hozzátette, nem veszi magára Matovic nyilatkozatát, mert tisztában van azzal, hogy a pandémia miatt a miniszterelnöknek „szélsőségesen bonyolult helyzettel kell megbirkóznia, és nem mindennapi felelősség hárul rá”. „Sajnálom, hogy éppen ebben az időszakban vesztegetjük a drága időt, amikor a tetteknek van súlyuk, nem a könnyeknek” – fogalmazott a miniszterelnök által kipécézett miniszter. A korábbi tömeges tesztelés, Igor Matovic személyes „álma”, sem tudta megállítani a koronavírust, Szlovákia néhány napja teljes lezárást, kijárási tilalmat rendelt el az ünnepekre. Igaz, a kivételek jegyzéke oly hosszú, hogy azt a járványügyi szakemberek is kifogásolják. Mindenekelőtt a síelés engedélyezését, hiszen az megnöveli az országon belüli mobilitást és ezzel a vírus terjedését is. A pozsonyi Új szónak nyilatkozó Martin Pavelka, az egészségügyi minisztérium járványügyi intézetének epidemiológusa azt mondta, arra számít, hogy újév után összeomlik az egészségügy, mert a lakossági mobilitás növekedése a fertőzések és halálozások számának növekedésével jár. „Nincs más forgatókönyv”, tette hozzá.