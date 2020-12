Pozitív lett a szlovák kormányfő koronavírus-tesztje

A román államfő és pártja, a PNL ugyanazt megpróbálta eljátszani a járvány kellős közepén, mint tavasszal - a megbukott, lemondott Ludovic Orbant a hátsó kiskapun visszahozni a kormány élére.

Akadozik a kormányalakítás Bukarestben, miután Klaus Johannis államfő és pártja, a PNL ugyanazt megpróbálta eljátszani a járvány kellős közepén, mint tavasszal- a megbukott, lemondott Ludovic Orbant a hátsó kiskapun visszahozni a kormány élére. Csakhogy ezúttal nagyon elszámolták magukat. Már a választási kampányban a nemzeti liberálisok többször elmondták, hogy az Európai Néppárt tagpártjaival (RMDSZ és Traian Basescu ex-elnök PMP-je) szeretnének néppárti kormányt alakítani. Azt a felmérések jelezték, hogy a PNL kevés lesz a kormányzáshoz, de azt is, hogy az európai liberálisok családjához tartozó USR-Plus megkerülhetetlen erő lesz. A PNL viszont elveszítette a választásokat a szociáldemokratákkal szemben, Basescu pártja kiesett, és az USR-Plus nélkül nincs többség egyetlen oldalon sem. Nekik viszont most már feltételeik vannak, nem partnerek a Johannis vezényelte ingyencirkuszban. A választási vereség miatt lemondott miniszterelnöki tisztségéről Orban, majd a PNL Florin Citu pénzügyminisztert jelölte miniszterelnöknek, Orbant pedig a képviselőház elnökének. A partnerek szerint azonban, ha a legnagyobb kormánypárté a kormányfői tisztség, akkor a két ház elnökét a koalíciós társaknak kell adni. Így azonban Orban tisztség nélkül maradna, ezért Citut, akárcsak az Orban-kormány tavaszi bizalmatlansági indítvánnyal való bukása után, azonnal fel is áldozták volna. Jelezték, készek újra Orbant jelölni miniszterelnöknek, aki el is fogadta a megbízatást. Az USR-PLUS azonnal jelezte, számukra mind a saját jelöltjük, Dacian Ciolos EP-képviselő és a Renew Europe EP-frakció elnöke, mind a PNL által múlt héten javasolt Florin Citu kormányfőjelöltsége támogatható megoldás, de sem Orban visszatérését nem fogadják el, sem azt, hogy a PNL adja a miniszterelnököt és a képviselőház elnökét egyaránt, a tisztségek egyikét az USR-PLUS is magának követeli. Klaus Iohannis államfő, aki nem volt hajlandó a választásokat megnyerő PSD-nek annak ellenére sem kormányalakítási megbízást adni, hogy nyilvánvaló volt, nem tudnak kormányt alakítani, engedékenyebbé vált. Közölte, kész kormányalakítási megbízást adni annak a miniszterelnök-jelöltnek, akinek a személyében a PNL, az USR-PLUS és az RMDSZ meg tud egyezni, legyen szó Ludovic Orbanról vagy Florin Cituról, vagy bárki másról.