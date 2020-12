helyreigazítás

Donáth László evangélikus lelkész alaptalannak tartja a vele szemben felhozott vádakat, gyülekezetének presbitériuma is „elutasítja az inszinuációt”.

Az egyházközség elfogadhatatlannak tartja, hogy az egyházkerület vezetősége több mint harminc évvel ezelőtti panaszokra hivatkozva kívánja eltávolítani a gyülekezet megválasztott, 1988 óta szolgáló lelkészét. Teszi mindezt úgy, hogy információk hiányában megfosztja őt a válasz, illetve a védekezés lehetőségétől – veszi védelmébe zaklatással vádolt lelkészét, Donáth Lászlót a csillaghegyi evangélikus egyházközség presbitériuma lapunkhoz is eljuttatott állásfoglalásában Ahogyan arról beszámoltunk: többen azzal keresték meg az evangélikus egyház északi egyházkerületének vezetőit, hogy évtizedekkel korábban Donáth László evangélikus lelkész „olyan módon közeledett hozzájuk testi érintkezéssel is, ami számukra elfogadhatatlan, bántó, zaklató volt”. Az elnökség nyilatkozata szerint az elbeszélések „életszerűnek és hitelesnek” bizonyultak, míg Donáth „kitérő, hárító válaszokat” adott. „Időközben Donáth László nyugdíjazása megtörtént. Bár a gyülekezet presbitériuma és lelkész úr is élni kívántak azzal a joggal, hogy további 2 évig aktív lelkészként szolgáljon, az egyházkerület püspöke ehhez nem járult hozzá” – állt az ügyről kiadott közleményben.Donáth László gyülekezete azonban álláspontja felülvizsgálatára kéri a püspököt, Fabiny Tamást. A csillaghegyi presbitérium az egyházkerületi közleménnyel szemben hangsúlyozza: az eltelt tizenöt hónapban nem került sor sem „testvéri beszélgetésekre”, sem „hárító válaszokra”. Teljes körű tényfeltárás sem történt, amelynek alapján a panaszok hitelességét meg lehetne állapítani. A közlemény tehát „inszinuáció, amelyet a gyülekezet elutasít”.A presbitérium terjedelmes, az előzményeket is részletesen felidéző állásfoglalása kitér arra is: Donáth László a „panaszokat visszautasítva jelezte, hogy személyes meggyőződése alapján emberi kapcsolataiban mindenkor a konszenzualitás vezette”.