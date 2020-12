Svájcban engedélyezte a parlament a melegházasságot

Mike Pence amerikai alelnök és felesége, Karen, valamint Jerome Adams tisztifőorvos élő televíziós adásban adatta be magának a koronavírus elleni vakcinát pénteken, erősítve ezzel az oltási kampány támogatottságát a nyilvánosságban.

„Semmit sem éreztem. Jól csinálták” – mondta Pence, aki egyben a koronavírus elleni válságstáb vezetője a Fehér Házban. Mindannyiukat a Pfizer és a BioNTech vállalatok koronavírus elleni vakcinájával oltották be, amelynek használatát szombaton engedélyezte az amerikai gyógyszerfelügyeleti hivatal (FDA). Az FDA várhatóan még pénteken jóváhagyja a Moderna amerikai gyógyszergyártó cég oltóanyagát is. Mindkét vakcinából két dózisra van szükség, amelyeket három-négy hét időkülönbséggel kell beadni. Az oltásokat a Fehér Házhoz tartozó régi kormányzati hivatal épületében kapta meg a Pence házaspár és a tisztifőorvos, miután egészségükre vonatkozó rövid kérdésekre válaszoltak. Bill Clinton, George W. Bush és Barack Obama volt elnökök szintén önként jelentkeztek, hogy nyilvánosan megkapják az oltást, Joe Biden demokrata párti elnökjelölt pedig a jövő héten fogja beoltatni magát. Donald Trump hivatalban lévő elnök, aki átvészelte koronavírus-fertőzést röviddel a november 3-i elnökválasztás előtt, még nem jelentette be az oltással kapcsolatos terveit. Az Egyesült Államok a járvány által legerősebben sújtott ország a világon. Csütörtökön csaknem 240 ezer új fertőzöttet regisztráltak, összességében eddig több mint 17,2 milliót, az elhunytak száma pedig mintegy 310 ezer.