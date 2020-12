Leigazolta Pérezt a Red Bull

Január 1-től Sütő Csilla lesz a Magyar Tenisz Szövetség (MTSZ) főtitkára, aki tisztában van vele, nem minden napi kihívás vár rá.

Az új főtitkár kilétét szerdán hozta nyilvánosságra az MTSZ, Sütő Csilla is aznap értesült a kinevezéséről. „Nem kellett sokáig titkolóznom, reggel felhívtak, hogy a nyolc pályázó közül engem választottak és pár órával később az MTSZ honlapján is megjelent a hír – mondta a Népszavának a munkát hivatalosan jövőre kezdő főtitkár. - Két körös volt a kiválasztás folyamata, az elsőből hárman jutottunk tovább, mi találkoztunk a második fordulóban Lázár János elnökkel is. Az első meghallgatásról annyit tudtam, hogy egy erre a célra létrehozott bizottság vár engem, pár emberre számítottam, nagyon meglepett, hogy többen ültek velem szemben, illetve mások online voltak jelen. Olyan volt ez, mint egy állásinterjú, de mégis más, másfél óráig beszéltünk egymással, feldobott ez a találkozás.” Az MTSZ főtitkára hét évig dolgozott az MTK-nál sportszolgáltatási igazgatóként, nyáron jött el a klubtól, de akkor még nem gondolta, hogy januártól a tavaszi botránytól sújtott (3,5 milliárd forint állami támogatás felhasználásával nem tudott elszámolni az előző vezetés) szövetségbe vezet az útja. „Nagyon nehéz döntés volt otthagyni az MTK-t, szerettem a munkám, de nem láttam a lehetőséget a továbblépésre, fejlődésre, ezért éreztem úgy, hogy váltanom kell – hangsúlyozta Sütő Csilla. - Az idei volt hosszú idő után az első nyaram, amikor igazán ki tudtam pihenni magam, sokat teniszeztem, golfoztam. A főtitkári pályázati lehetőségre egy barátnőm hívta fel a figyelmem. A feltételeket elolvasva azt gondoltam, szakmailag alkalmas vagyok a feladat ellátására, fel akartam hívni magamra a figyelmet, ezért jelentkeztem. Amatőr teniszező voltam, régen kisebb versenyeken is részt vettem, a mai napig játszom, ha van rá lehetőségem, de nem vagyok aktív szereplője a sportágnak, igaz, az MTK-nál töltött időszak alatt láttam a tenisz-szakosztály működését. Kívülről érkezem, ennek nyilván van előnye és hátránya is, azt mindenképpen pozitívumnak tartom, hogy nincsenek előítéleteim, elképzeléseim vannak, amiket meg akarok valósítani.” A munka januárban az átadás-átvétellel kezdődik, de Sütő Csilla a pénteki napot már a szövetségben tölti. „Elkezdek tájékozódni, az irodai munkának, az adminisztrációnak működni kell, a napi feladatok ellátása nem állhat le – emelte ki a főtitkár. - Jelenleg kevesen vannak az MTSZ-ben, minél előbb fel kell tölteni az üres helyeket, ezt tartom az egyik legfontosabb feladatnak, ennek előkészítésével nem lehet januárig várni. Hatékonyan és gyorsan dolgozó csapatot akarok kialakítani, az elveszített bizalmat eredményekkel lehet visszaszerezni. ”



Az MTSZ új összetételű bizottságaiban ellenérdekelt felek is helyet kaptak, ami előrevetíti a viták lehetőségét. A 12 különböző testületben a többség akarata érvényesül majd. „Ez a helyzet nagyon inspiráló, abban hiszek, hogy a viták visznek előre, meg kell találni a megoldást, hogy megfelelően érvényesüljenek a budapesti és vidéki érdekek is – hangsúlyozta Sütő Csilla. - Fejleszteni kell a vidéki teniszt, a klubokkal személyesen akarom tartani a kapcsolatot, de fontos a tagi nyilvántartásunk rendbetétele is. Nagy hangsúlyt fektetek az együttműködésre az elnökséggel. Nagyon komoly állami támogatást kap a sportág, ezt a forrást jól kell felhasználni. Ezen kívül vannak ügyek, amiket a mai napig csak papír alapon lehet elintézni, ami 2020 végén szerintem nem tolerálható. Minél gyorsabban át kell állnunk az online ügyintézésre, ami a vidéki egyesületek helyzetét is jelentősen megkönnyíti.” A nyáron érkezett Lázár János első elnöki beszédében azt mondta, egy évet ad magának az MTSZ korábbi zűrös ügyeinek rendbe tételére, de már az idei év végéig eredményeket akar felmutatni. Az egyéves határidő idő jövő nyáron lejár. Ha úgy alakul, hogy távozik az elnök, akkor előfordulhat, a főtitkárnak is menni kell. „Nem foglalkozom azzal, mennyi ideig maradhatok, ameddig megvan felém a bizalom és úgy haladnak a dolgok, hogy azt vállalni tudom a nevemmel, arcommal, addig maradok. A munkámmal akarok bizonyítani.” Áprilisban derült ki, hogy 3,5 milliárd forint állami támogatás felhasználásával nem tudott elszámolni az MTSZ előző vezetősége. Szűcs Lajost a szintén fideszes politikus, Lázár János váltotta az elnöki pozícióban, távozott a főtitkár, Richter Attila és az elnökség is. Az új elnök azt mondta, egy év alatt mindent le kell tudni zárni a múlttal kapcsolatban. A tavasztól év végéig tartó átmeneti időszakban Juhász Gábor, korábbi sportszakmai igazgató látta el a főtitkári feladatokat. Richter ellen az új vezetés büntetőfeljelentést tett.