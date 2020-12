Bezárják az éttermeket és a sportlétesítményeket Svájcban

A koalícióra készülő romániai pártok vezetőinek pénteken sikerült megegyezniük a legfontosabb kormányzati és parlamenti tisztségek elosztásáról.

Miniszterelnök-helyettesi és további két miniszteri tisztséget kap a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) a Nemzeti Liberális Párt (PNL) által jelölt Florin Citu vezette, most körvonalazódó jobbközép kormányban. A PNL elnöke, Ludovic Orban lesz a képviselőház elnöke, miután a Mentsétek meg Romániát Szövetségből (USR) és a Szabadság Egység és Szolidaritás Pártjából (PLUS) összeolvadt USR-PLUS átengedte a korábban általa is igényelt posztot a hangsúlyosabb kormányzati jelenlét fejében. Az USR-PLUS jelöli a másik kormányfőhelyettest és a szenátus elnökét. A PNL-nek 9, az USR-PLUS-nak 6, az RMDSZ-nek pedig 3 tagja lesz a kormányban.