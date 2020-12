Meghalt 185 beteg, 2967 új fertőzöttet találtak

A miniszterelnök adventi üzenete, hogy nem segít a megélhetési gondokkal küzdő embereken - értékelte Orbán gazdasági mentőcsomagját az MSZP társelnöke.

Az ellenzéki politikus Facebook-posztjában azt írja, szégyen, hogy az ország kőgazdag miniszterelnöke ennyire érzéketlen. "Nem veszi észre, hogy az emberek többsége tisztességgel megélni és túlélni akar, nem pedig hitelt felvenni a lakásfelújításhoz! Még mindig nem érti, hogy nem az van bajban, aki az otthonának a renoválását tervezi, hanem az, akinek nincs munkája, üres a zsebe és üres a kamrája! A luxusban élő miniszterelnök nem látja az emberek valódi, mindennapos gondjait.

"Azt hiszi, hogy a legnagyobb gond most a síelés elmaradása meg a lakásfelújításhoz kapcsolódó hitelfelvétel!"

Tóth Bertalan úgy látja, a napi megélhetést például az alapvető élelmiszerek áfájának csökkentése segíthetné vagy éppen az álláskeresők járadékának emelése. Véleménye szerint Orbán Viktor és kormánya most is csak a tehetősebbeknek segít, és még ezt is mások zsebéből teszi, mivel a hitelmoratórium meghosszabbítása egy fillérjébe nem kerül, az iparűzési adó megfelezésével pedig tovább vérezteti (sic!) az önkormányzatokat. "Ne legyenek kétségeink: a fideszes vezetésű települések majd megkapják az elvont gépjárműadót, sőt még több támogatást is, az ellenzékiek pedig fulladjanak bele pénztelenségbe." A szocialisták társelnöke azt hangoztatta, Orbánt még ebben a helyzetben is csak a bosszú vezérli.