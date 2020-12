Női torna Eb: aranyérmes Kovács Zsófia ugrásban

A jelenlegi negatív rekordot a Bundesligában a SV Tasmania Berlin tartja zsinórban 31 nyeretlen összecsapással. A Schalke 04 huszonkilenc vereségnél tart.

A Schalke legutóbb január 17-én nyert bajnoki találkozót, azóta immár 29 mérkőzésen maradt nyeretlen a Bundesligában, ami a második leghosszabb sorozat: a negatív csúcsot a Tasmania Berlin tartja, amely az 1960-as évek közepén sorozatban 31 mérkőzést játszott le sikertelenül. A mostani találkozón tért vissza a csapat kispadjára a holland Huub Stevens, aki 1996-2002, majd 2011-2012 között, illetve tavaly is irányította a Schalkét. Gulácsi Péter és Willi Orbán jelenlegi, illetve Szoboszlai Dominik jövőbeni együttese, az RB Leipzig házigazdaként gól nélküli döntetlent játszott az 1. FC Kölnnel. A magyar válogatott kapus és a hátvéd is végigjátszotta a meccset. Szalai Ádám csapata, a Mainz házigazdaként 1-0-ra kikapott a Werder Brementől. A válogatott középcsatár a mostani szezonban még egyetlen bajnoki meccsen sem lépett pályára a kiesőhelyen álló együttesben, és térdsérülése miatt ezúttal is hiányzott a keretből.