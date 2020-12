Orbán: Legalább egy teljes esztendő, amire visszaáll minden a normális kerékvágásba

A dolgok mostani állása szerint úgy kell számolni, hogy a koronavírus-járvány miatti járványügyi készültség 2021-ben valószínűleg egész évben fennmarad - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök hétfő reggel Budapesten, a Karmelita kolostorban, miután átadta az Országos Kórházi Főigazgatóság vezetőinek a kinevezési okiratukat.

2021 vége előtt "nem leszünk túl a válságon" - hangsúlyozta a kormányfő, hozzátéve: könnyebb szakaszok talán lesznek az első adag vakcina után, majd az oltóanyag tömeges megérkezését követően,

"de mire visszaáll minden a normális kerékvágásba, az legalább egy teljes esztendőt elvisz majd".

Az országos kórház-főigazgató és helyettesei feladatait az orvosszakmai, egészségügy-irányítási munka csúcsának nevezte, majd köszönetet mondott nekik, hogy vállalták a nehéz, nagy felelősséggel járó feladatot. A kórházak jó működéséhez az intézmények vezetőinek és az őket irányítóknak a mostani helyzetben olyan képességeket is be kell mutatniuk, amelyek egyébként nem erősségei a magyar közigazgatásnak - emelte ki Orbán Viktor, aki az együttműködés kultúráját nevezte a legfontosabbnak. Az Országos Kórházi Főigazgatóság vezetőinek egyszerre kell együttműködniük a miniszterelnökkel, az operatív törzs vezetőjével és a szakmai irányítást végző miniszterrel - hangsúlyozta. Hozzáfűzte: meglehet, hogy a kormánytagok után a legtöbbet a főigazgatóság vezetőinek kell majd dolgozniuk a teljes magyar államigazgatásban. "Válság idején ilyen nehéz pontjára állni a gátnak, mint ahol önök állnak majd a következő hónapokban, egyszerre nehéz, de egyúttal megtisztelő feladat is. Az egész ország bizalma önökben van. (...) Ne felejtsék el, minden élet számít" - zárta szavait Orbán Viktor. Az eseményen jelen volt Pintér Sándor belügyminiszter és Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere is. A kormányfő országos kórház-főigazgatóvá Jenei Zoltánt nevezte ki, aki korábban volt a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság gazdasági igazgatója, majd a Pécsi Tudományegyetem kancellárja is. Helyettesei: Bábiné Szottfried Gabriella, Bene Ildikó, Szabó Bálint, Takács Péter és Tóbiás Tamás. A kinevezési ünnepségen Havasi Bertalan, a Miniszterelnöki Sajtóirodát vezető helyettes államtitkár felidézte: a kormány november 17-én rendeletben döntött az Országos Kórházi Főigazgatóság létrehozásáról. A főigazgatóság az egészségügyért felelős miniszter irányítása alá tartozó, központi hivatalként működő költségvetési szerv, amelyet az országos kórház-főigazgató vezet. Jogszabály alapján az Országos Kórházi Főigazgatóságot a veszélyhelyzet ideje alatt az operatív törzs vezetője, vagyis a belügyminiszter irányítja - ismertette. Az országos kórház-főigazgatót a miniszterelnök nevezi ki és menti fel. Az országos kórház-főigazgató ellátja az állami egészségügyi intézmények fenntartásával kapcsolatos feladatokat, rendszerszintű és intézményi irányítási jogokat gyakorol az egészségügyi intézményrendszer valamennyi eleme felett. E jogot erős munkáltatói jogosultságok egészítik ki - mondta Havasi Bertalan. Hozzátette: a főigazgató egyéb feladatai közül most, a koronavírus-világjárvány idején kiemelendő az Állami Egészségügyi Tartalékkal való gazdálkodás.