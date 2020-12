Közkincs a Pygmalion, és Orwell regényei

Vérbeli túlélő show a Netflix új, korhatáros sorozata.

Hullanak a testek, és száll a vérpermet az Alice Határországban című új Netflix-szériában, amelyben három tokiói srác kerül át egy kihalt világba, ahol abszurd és kegyetlen játékokban kell részt venniük. A sorozat azonban nemcsak a fiatal szereplőket, de a nézőt sem kíméli, így az első évad közel nyolc órányi vérengzése után úgy érezhetjük, mintha mi magunk is egy elnyújtott kínzáson estünk volna át. A brutalitás nem meglepő, az Alice alapjául egy 2010 és 2016 között futott japán képregény szolgált, amelyből később egy három részes rajzfilm (anime) is készült, melyek szintén bővelkednek az erőszak és a kegyetlenség képeiben. Éppen ezért a Netflix-sorozat olyan érzést kelt, mintha egyszerre látnánk pszichológiai drámát és képregényfilmet, az Alice ugyanis a testi és a lelki fájdalmak terén nem ismer határokat. A rendező, a már több képregényt megfilmesítő Shinsuke Sato rögtön a lényegre tér. A főhős a céltalan játékfüggő, Arisu, aki egy nap a forgalmas Shibuya kereszteződésnél kisebb hangzavart csap két naplopó társával, majd a rendőrök elől egy nyilvános vécében rejtőzik el, ahonnan előreméreszkedve nemcsak a Shibuya negyedet, de egész Tokiót kihaltan találja. Arisu és barátai így útnak indulnak szétnézni, mígnem egy üresen álló épületben rádöbbennek arra, hogy egy felülről irányított játékban vesznek részt. Az Alice Határországban kifordított valóságában valóban a lét a tét, hiszen azoknak, akik átkerültek ebbe a világba, olyan logikai játékokban kell részt venniük, melyekben bárki könnyen az életét vesztheti. A feladatok megkezdésekor mindenkinek el kell vennie egy mobilt, melyen aztán megkapja a játék leírását és a szabályokat. Ha a kijelölt feladatokat nem sikerül időben megoldaniuk, akkor egy földből felcsapó lángoszlop, egy gépfegyveres őr vagy akár több hordónyi robbanóanyag végezhet velük – a módszerek játékonként változnak. Ha viszont a versenyzőknek sikerül ép bőrrel megúszniuk az adott feladatot, abban az esetben „vízumot” kapnak, azaz néhány napig nyugalomban létezhetnek Határországban, de ha idő előtt nem hosszabbítják meg azt egy újabb játékkal, akkor a Tokió feletti borús égboltból vörös lézernyaláb lyukasztja át a fejüket. Nem árt hát iparkodni, a játékok ráadásul minden alkalommal máshogy festenek, így nemcsak a szereplők, de a néző sem lehet biztos abban, hogy eléggé kiismerte a szabályokat. Míg az első részben a csapatnak egy intellektuális rejtvényt kell megoldania – konkrétan kitalálni, hogy az épület egyes szobáiban melyik ajtót kell kinyitni a továbbjutás érdekében –, addig a második részben a testi erőnlét és a fizikai erőszak is komoly szerepet kap. Egy panelházba szervezett játékban ugyanis nemcsak egy titkos rejtekhelyet kell megtalálni, hogy hatástalanítsanak egy időzített bombát, hanem közben az úgynevezett fogótól is menekülniük kell, aki történetesen egy fekete lómaszkot viselő gépfegyveres idegen. Az igazán brutális fordulat azonban a Sindzsukui Botanikus Kertben éri Arisút és barátait, akiknek a „Bújocska” nevű játékban olyan nyakbilincset kell magukra helyezniük, mely a játék végeztével lerobban a vesztesek fejéről, miközben a kihívást csak egyvalaki nyerheti meg. És ez még csak a harmadik rész. Az Alice Határországban tehát nem viccel az erőszakkal, így ha a néző arra számít, hogy a képernyőn a hollywoodi filmekből ismert kliséket fogja viszontlátni – miszerint a hősök így vagy úgy, de túlélik a feladatokat –, annak ingerküszöbét jócskán átlépi a sorozat. Aki viszont szereti a meglepetéseket, netán volt már dolga ázsiai gengszterfilmmel, bosszúdrámával, szamurájmozival, vagy látott már korhatáros animét, az valószínűleg megtalálja a számítását. Az Alice-ban persze nemcsak az erőszak játssza a főszerepet, hiszen bőven kijut az ármányból is: idővel például megtudjuk, hogy Határországban létezik egy, a lázadókból álló titkos szervezet, amely arra törekszik, hogy kijátssza a rendszert, és egyetlen embert visszajuttasson az eredeti világba. A társaságon belül azonban éles hatalmi harcok dúlnak, ami nemhogy megnehezíti a hősők életét, de közben egyre égetőbbé válik számukra a kérdés: ki az, aki irányítja a játékot? Infó: Alice Határországban (Alice in Borderland), 1. évad elérhető a Netflixen eredeti japán nyelven és magyar felirattal