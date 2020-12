Rázárják az ajtót Nagy-Britanniára a külföldi országok

Karácsony előtti élelmiszerhiánytól tartanak a szupermarketek, de az oltási programot remények szerint nem érinti a szigetországra kivetett embargó.

Kevesen érzik "fényesnek", de ha valaha, most megvalósul az elszigeteltség, ahogy hétfőn újabb országok, összesen már több mint harmincan, köztük Magyarország zárkóztak el a Nagy-Britanniából érkező személyforgalmi repülőjáratok fogadásától. A már vasárnap akcióba lépett országok, köztük Franciaország, Belgium, az Ír Köztársaság után hétfőn India és Hongkong is korlátozásokat vezetett be az Egyesült Királyságból érkező forgalomra. Az óvintézkedések különböző hatáskörűek és súlyosságúak, tervezett időtartamuk is eltérő. Olaszország például január 6-ig nem enged be Nagy-Britanniából érkező utasokat, vagy az ott csak tranzitban tartózkodott személyeket, ugyanakkor hazatérő olasz állampolgárokra nem vonatkozik a tiltás. Bulgária egészen január 31-ig nem kíván területén brit beutazókat látni. További intézkedésig ugyancsak elcsendesült a kontinensre induló személy- és teherforgalomban meghatározó szerepet játszó doveri kikötő is, de legalább a járművezető nélküli teherszerelvényeket útnak indították. A legmagasabb veszélyezettségű zónába tartozó Kent grófság úthálózatát teljesen megbénította a Doverbe tartó, de feltartóztatott összefüggő kamionsor. A nagy brit szupermarket hálózatok vezetői sorban szólaltak meg, még karácsony előtti áruhiánnyal riogatva, mégis a pánikszerű felvásárlásról lebeszélve. A forgalom szempontjából a második helyen álló Sainsbury's többek között salátából és karfiolból nem fogja tudni kielégíteni az igényeket, ha az árucsere 48 órán belül nem indul újra be. Attól azonban nem kell tartani, hogy az "igazi" brit karácsonyi ebédhez nem állnak rendelkezésre a tartozékok... A mai nap kevés jó hírének egyike volt, hogy a reggeli tévé- és rádióműsorokban megszólaltatott közlekedési miniszter, Grant Shapps szerint a koronavírus elleni Pfizer/BioNTech vakcina beszállítását nem akadályozza az utazási káosz. Az oltóanyag nagy része teherszerelvényeken érkezik Belgiumból. A programban máris több mint félmillióan vettek részt, de az egészségügyi ellátás különösen a jelenlegi kiélezett helyzetben és a vakcina mínusz 70 fokos hűtési igényére való tekintettel még a karácsonyi munkaszüneti napokon is várja az elsőbbséget élvező 80 éven felülieket első injekciójukra, melyet három hét múlva követi a második. Ahogy ezt a kormány egyik tudományos orákuluma is elismerte a Sky News adásában, a koronavírus új törzsének megjelenése a pandémia "legrosszabb híre". Andrew Hayward, az ijesztően hangzó New and Emerging Respiratory Virus Threats Advisory Group (NERVTAG), új, légzési problémákat okozó vírusokkal foglalkozó tanácsadó testület tagja hangsúlyozta annak jelentőségét, hogy a mutáns sokkal könnyedébben terjed át az egyik személyről a másikra, mint az eredeti változat. A legszigorúbb korlátozásokra van szükség a mutáns terjedésének megállítására és közben a lehető legtöbb ember beoltására, javasolta a professzor, aki azzal magyarázza az új vírusfajta "szárnyalását" a november eleje és december eleje közötti angliai karantén idején is, hogy az akkori intézkedések nem voltak eléggé "intenzívek" és az emberek hozzáállása is lazább volt. Matt Hancock egészségügyi miniszter már vasárnap "ellenőrizhetetlennek" nevezte az új törzset, amely akár 70 százalékkal is fertőzőbb, mint az eddig ismert vírus, egyben legalább 0,4 százalékkal emeli meg a kulcsfontosságú R-, reprodukciós mutatót, amely jóval 1,0 fölött jár. Sir Keir Starmer, az ellenzék vezére kormány-ostorozásában "rendkívüli állapotnak" nevezte a kialakult válságot. Felszólította a kormányt, "emelkedjen a helyzet magaslatára, mert elég volt a túlígérgetésből és a meghiúsult reményekből, a zavaros üzenetekből és a lassú döntéshozásból". A Munkáspárt új vezetője egy nappal korábban "bocsánatkérést" követelt Boris Johnsontól, aki "újra meg újra ugyanazokat a hibákat követi el. Nem akar népszerűtlen lenni, ezért az utolsó pillanatig halogatja a kemény döntéseket". Sir Keir mindettől függetlenül támogatja a kormány karácsonyi szigorító intézkedéseit. Mindeközben vasárnap újabb tárgyalási határidő járt le eredmény nélkül a brüsszeli Brexit-tárgyalásokon. Az Egyesült Királyságban legutóbb Nicola Sturgeon, a skót autonóm kormány feje és Sadiq Khan, London főpolgármestere sürgette, hogy a kormány kezdeményezze a december 31-én lejáró átmeneti időszak meghosszabbítását. A Downing Street ezt visszautasította, de ismét ígéretet tett, hogy "minden követ megforgat a megállapodás érdekében". A szóvívő emlékeztetett arra, hogy "már csak nagyon rövid idő van hátra".