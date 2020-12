Bencsik: Manfred Weber egy sz*r ember!

Csak a biztonsági őrök voltak és nem is a megbeszélés miatt tűntek fel arra.

Nem tartja elegánsnak Szombathy Pál nyilatkozatát az Index új vezérigazgatója. Starcz Ákost azért kereste meg a Média1 , mivel ő is ott volt az ominózus megbeszélésen. Egyből jelezte is, szerinte nem egészen úgy történtek a dolgok, mint ahogyan a Szombathy Pállal megjelent interjúból kitűnhet. Starcz Ákos arról számolt be, a találkozóra Vaszily Miklós a TV2 Média Csoportnál található irodájában került sor.