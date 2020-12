Szabad szemmel: Végre összefogott a hat párt, amely véget akar vetni a rendszerszintű orbáni korrupciónak

Kelemen Hunor pályázik az egyik miniszterelnök-helyettesi posztra.

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) Kelemen Hunort, Cseke Attilát, Tánczos Barnát és Novák Károly Eduárdot jelöli az alakuló Citu-kormányba. - tudósít az MTI.

A sajtóban megjelent neveket Kelemen Hunor RMDSZ-elnök erősítette meg a hétfőn délután tartott sajtótájékoztatóján. Az állami hírügynökség szerint elmondta: az RMDSZ kisparlamentjének tekintett Szövetségi Képviselők Tanácsa (SZKT) hétfő délutáni online ülésén megszavazta a kormányban való részvételt. A miniszterelnök-helyettes és a miniszterjelöltek neveit a hétfő este ülésező Szövetségi Állandó Tanácsnak (SZÁT) is el kell fogadnia. Az előterjesztés értelmében Kelemen Hunor RMDSZ-elnököt miniszterelnök-helyettesi tisztségre, Cseke Attilát fejlesztési miniszternek, Tánczos Barnát környezetvédelmi miniszternek, Novák Károly Eduárdot pedig ifjúsági miniszternek jelöli az RMDSZ.



Kelemen Hunor elmondta: rövid megszakításokkal tíz napja folynak a koalíciós tárgyalások, de a sajtótájékoztató pillanatában is folyt a szöveg véglegesítése. Az RMDSZ elnöke elmondta: a kormányprogramban külön fejezetet szenteltek a kisebbségeknek, amelyben az identitásmegőrzés intézményes garanciái szerepelnek. A program kitér egy, a kisebbségek jogállásáról szóló törvény elfogadására is, hiszen ezt az alkotmány írja elő. Valószínűnek tartotta, hogy azt a törvényt porolják le, és alakítják át, amelyet még 2007-ben a Tariceanu-kormány terjesztett be a parlamentben. Kelmen Hunor tájékoztatása szerint a kormányprogram kitér arra is, hogy a közigazgatási törvénykönyv módosításával csökkentik azt a küszöböt, amely fölött a helyi közigazgatásban nyelvhasználati jogok illetik meg a kisebbségeket. Megjegyezte azonban: a kormányprogramban nem szerepel, hogy a jelenlegi 20 százalékos arányt pontosan meddig csökkentik. Arra is kitért, hogy az RMDSZ javaslatai a program gazdasági, munkaügyi és fejlesztési fejezetébe is bekerültek. Hozzátette: abban egyeztek meg a koalíciós partnerekkel, hogy a kormányprogram csak olyan kitételeket tartalmazhat, amelyekben egyetértés van a koalícióra lépő három politikai alakulat között. .

Az RMDSZ-nek juttatott tárcák közül a Fejlesztési, Közművesítési és Közigazgatási Minisztériumot és a Környezetvédelmi, Vízügyi és Erdészeti Minisztériumot is kiemelt fontosságúnak minősítette

Előbbiről elmondta: a tárca nemcsak kifizető hivatalként fog működni, hanem az egész ország fejlesztési stratégiáját és az ország régiói közötti fejlesztési egyenlőtlenségek kiegyensúlyozásának tervét is ez dolgozza ki. Utóbbit azért tartotta fontosnak, mert az EU forrásainak a felhasználásánál a fenntartható fejlődés és a környezetvédelem fokozott figyelmet kap.



Kelemen Hunor elmondta: a miniszterelnök-helyettesi és miniszteri tisztségeken túl az RMDSZ-nek 12 államtitkári és egy helyettes államtitkári tisztség is jut.

Az MTI-nek az úzvölgyi katonatemetőre vonatkozó kérdésére a politikus azt a meggyőződését hangoztatta, hogy erről a két ország védelmi minisztériumának kell megállapodnia. Azt is megemlítette: hogy a megállapodáshoz az RMDSZ politikai hátszelet biztosít. A magyar kormány által finanszírozott, de jelenleg kormányközi megállapodásra váró erdélyi gazdaságfejlesztési programra vonatkozó kérdésre Kelemen Hunor elmondta: a kormányprogramban szerepel a román-magyar kétoldalú kapcsolatok megerősítése, és ebben a keretben ez a program is helyet fog kapni. "Azon az állásponton vagyunk, hogy a Partiumban is folytassuk azt, amit Székelyföldön elkezdtünk" - fogalmazott a politikus. A Szövetségi Állandó Tanács (SZÁT) hétfő este jóváhagyta az RMDSZ miniszterelnök-helyettes és miniszterjelöltjeit - közölte a szövetség sajtószolgálata.