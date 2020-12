„Mindenki maradhat gyerek” – A játékosság uralja Grecsó Krisztián új kötetét

Mély és intenzív apai érzelmek fedezetében, kislánya ihletésére alkotta meg gyerekverseit.

„… amikor verset írok, gyerekké válok, más verset, mint gyerekverset, én nem tudok írni. (…) A kettősséget, hogy van gyerekvers meg felnőtt vers, képtelenségnek tartom” – mondja a Literának adott interjújában Szilágyi Ákos. S az utóbbiban alighanem konszenzus van valamennyi érintett (költő, olvasó és kritikus) között. A két szféra határának szükségszerű bizonytalanságát híven jelzi, hogy Weöres Sándor gyerekversei például, melyek egész generációk ízlését, esztétikai érzékét befolyásolták, eredetileg jórészt felnőtt olvasóknak készültek. Grecsó Krisztián kötetbeli versei többnyire a műfaj klasszikus poétikai normáit követik. Karakteres, szabályos ritmusuk, egyszerű rímelésük könnyen befogadhatóvá, jól memorizálhatóvá teszik őket. A hangsúlyos verselés ütemhatárai olykor versszakokon át rendre szóhatárra esnek, ez vicces, önirónikus pedantériát asszociál. Amikor pedig a határ egy-egy szón belülre esik, rögtön feszültséget teremt, megszakítja a monoton lüktetést, így szinte revelációnak tűnik. A versek többsége négy- és kétütemű, az előbbi inkább elbeszélő, mesélő stílust idéz; az utóbbi dalszerűen pattogót. Kiválóan alkalmasak arra, hogy a gyerekek közösen vagy szólóban-párban (bármilyen variációban) előadják. „… gyerekvers az, ami közvetlenül, szavakkal nem oktat, hanem olyan hangulatot, dallamot, élet- vagy természetdarabkát próbál adni, ami a gyerek – és a felnőtt – lelkét gazdagabbá, finomabbá teszi” – nyilatkozta egy régi interjúban Weöres Sándor (idézi: Ferencziné Ács Ildikó: Weöres és a gyermekköltészet). Nos, ez a didaktikusság Grecsó verseitől is teljességgel idegen, nincs bennük semmiféle rideg aufklérista szándék. Ezzel szemben nagy nyomatékot kap a gyermek érzelmi megerősítése: történjék bármi is, a szeretet sosem hiányozhat – sugallja a versvilág. Ez az emocionális vezérszólam megannyi változatban jelenik meg, szükségképp meghatározza például az anyák napi köszöntőt (Miből van a szeretet?): „Anya nagyon jó veled, / Mert te vagy a szeretet!” Természetesen a kötetet a játékosság uralja, versről versre sorjáznak a nyelvi ötletek, a remek poénok. Például a Fogsor felező négyesei egyre mulatságosabbakká válnak: „Egy fog nem fog, / Rizsszem pattog, / Két fog már pár, / Bújnak, várjál. // (szájba tett kézzel) / Em-og em-og, / Im-em am-mog, / Ém-og ám-pá, / Öe-áá.” S így tovább, még négy szakaszon át. Garantáltan nem lehet kacagás nélkül olvasni/előadni. A Karácsony című vers nagy – új értelmezési távlatot nyitó – leleménye, hogy a Kisjézus végül is Mária és József örökbefogadott gyermeke. A születés tehát tág értelmű metaforává lényegül, s a kivételes eseményt a költő ekként avatja a feltétlen szeretet ünnepévé. Így méltán ismétlődik refrénszerűen: „A karácsony ahhoz jön el, ki nagyon tud szeretni, / És tudja, hogy milyen jó dolog is szeretve lenni”. Általában véve is e versekben az elemi, familiáris kis közösség kap kitüntetett figyelmet: „A húsvét az: egy a család” (Nagyi nagyon vigyáz ma rád). Az Altató mintegy inverze József Attila emblematikus költeményének: itt ugyanis a gyerek altatja a környezetét, ő maga ébren kíván maradni, hiszen a világ olyan érdekes, annyi új élményt kínál, hogy az álom ideje merő pazarlásnak tűnik. – A halál nem tartozik a gyerekversek szokványos toposzai közé, ha az elmúlás szóba kerül, akkor leginkább csak igen metaforizáltan. A szerző szakít ezzel a hagyománnyal: „Aki meghal, az nincs többé, / De az emlék nem lesz köddé, / És amikor emlékezünk, / Ő is itt lehet majd velünk” (Tudóskák, 1. Anya szerint). S akkor innen majd épp ez válhat tradícióvá… Baranyai (b) András karakteres, szellemes rajzai – a műfaj legjobb hagyományaihoz híven – kreatív (de sosem tolakodó) módon segítik a szövegértést, hatásosan emelik ki a lényegi motívumokat, roppant kedvesek, szerethetők. Jó poén, hogy az illusztrációkban megelevenedő apafigura mintha Grecsó Krisztián karikatúrája lenne. (Erre a vicces hasonlóságra utalt a Klubrádió Könyvklub című műsorában a könyv szerkesztője, Turi Tímea és Kovács M. Veronika beszélgetése.) Weöres Sándor provokatív módon többször is azt hangoztatta, hogy nem ismeri, így nem is szereti a gyerekeket. Grecsó Krisztián – a nagy költőelőd gonoszkodó gesztusával szöges ellentétben – a művek sorában kifejezett mély és intenzív apai érzelmek fedezetében, kislánya ihletésére alkotta meg a kötet gyerekverseit. Hanna baba tehát elindult a magyar irodalom neves múzsáinak körébe.



Infó: Grecsó Krisztián: Belefér egy pici szívbe Magvető, 2020