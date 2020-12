Megállapodás született az orosz és a brit kombinált oltás teszteléséről

Nem kímélte a belgrádi Nova televízió Milorad Dodikot, a boszniai államelnökség szerb tagját.

Nem kímélte a belgrádi Nova televízió Milorad Dodikot, a boszniai államelnökség szerb tagját. Mint az ellenzéki csatorna megjegyezte, a Szergej Lavrov orosz külügyminiszternek adományozott orosz ikon kálváriája is mutatja a politikus alkalmatlanságát. Múlt héten az orosz diplomácia vezetője ikont kapott Dodiktól, aki - mint fogalmazott- , az ajándékkal is demonstrálni kívánta, milyen nagyszerű a szerb-orosz viszony. Hamar kiderült azonban, hogy hatalmas baklövést követett el a szerb politikus, mert a festményt a Kelet-Ukrajnában harcoló, oroszbarát boszniai szerb zsoldosok orozhatták el ottlétük során. Dodiknak is sejtenie kellett, hogy a 300 éves kép háttere nem tisztázott, de csak annyit közölt, hogy azt Luhanszkban „találták meg”. Mindezek után Ukrajna szarajevói külképviselete, majd az ukrán külügyminisztérium részletes információkat követelt az ikonról Dodiktól. A boszniai államelnökség szerb tagja mindenesetre nem kis diplomáciai kalamajkát okozott. A boszniai szerb vezetéssel szemben kritikus bosnyák sajtó is élesen bírálta az öntörvényű szerb politikust. Az Al Jazeera Balkans feltette a kérdést: „Honnan szerezte a lopott ikont?” Ugyanezt a kérdést tette fel Bisera Turkovic boszniai külügyminiszter, aki azt is hozzátette, mindezt a szarajevói ügyészségnek kell tisztáznia. Egyúttal megjegyezte, hatalmas kárt okoztak Bosznia-Hercegovinának. Zeljko Komsic, a boszniai államelnökség horvát tagja úgy foglalt állást, amennyiben bebizonyosodik, hogy Ukrajnából ellopták a hatalmas értékű kincset, akkor „valakinek börtönbe kell kerülnie”. A boszniai államelnökség szerb tagja nem szokta visszafogni magát, ha politikai ellenfeleinek becsmérléséről van szó, egészen vegyes jelzőkkel tudja illetni azokat, akik nem őt támogatják. Ugyanakkor most feltűnően hallgat az ikon hátteréről. Hogy az ügy még kínosabb legyen nem csak Dodik, Moszkva számára is, azt a Tacno.net portál értesülése is mutatja. A honlap azt írta, hogy a kép hátsó részén egy jelzés alapján biztosra vehető, hogy az ikont még a második világháborúban lophatták el. 1944-ben Hermann Göring, a Harmadik Birodalom második emberének utasítására mintegy kétezer értékes kincset raboltak el az ukrán területről való visszavonulásukkor a náci csapatok. A portál szerint a kép feltűnése azt bizonyíthatja, hogy ma is kereskednek a feketepiacon ezekkel a felbecsülhetetlen értékű kincsekkel. Az ikon sorsa pedig annak a jele, hogy magas rangú balkáni politikusok is érintettek lehetnek ezekben a nem éppen legális tranzakciókban. Lavrov mindenesetre jelezte, visszaadja az ikont, amíg nem tisztázzák a hátterét. Egyértelműen megállapítható, hogy az idei év nem Milorad Dodiké volt. Novemberben pártja több városban, köztük a boszniai szerb székhelyen, Banja Lukában is vereséget szenvedett. De leváltották az SNSD politikusát Srebrenicában is, ahol 1995-ben mintegy nyolcezer muzulmán férfit mészároltak le a boszniai szerbek. Dodik a siralmas eredmény után ellenlépésekkel fenyegette meg azokat a választókat, akik nem pártjára adták a voksukat.