Út mentén elhelyezett pokolgép robbant Kabulban, több orvos meghalt

Mostanáig több mint 40 ország tiltotta meg a Nagy-Britanniából érkező repülőgépek leszállását a határain belül a koronavírus minden eddiginél gyorsabban terjedő mutációja miatt, írja a BBC nyomán a 24.hu. Az új vírustörzsről egyelőre annyit tudni biztosan, hogy 70 százalékkal fertőzőbb, mint a korábbi változatok, arra viszont nincs bizonyíték, hogy halálosabb is lenne. Új fejlemény, hogy Dániában már azonosították a Nagy-Britanniában felfedezett mutációt, emiatt Svédország le is zárta a szomszédos állammal közös határait, amire a járvány kezdete óta nem volt példa. Mikael Damberg svéd belügyminiszter azzal indokolta az intézkedést: egyértelműen fennáll a veszélye, hogy a dánok átjárnak Svédországba karácsonyi ajándékokért. Szakértők szerint az új mutáns egyébként már más országokban is jelen lehet, éppen ezért dicséret illeti a brit kutatókat a felfedezésért. Marc Van Ranst, a belga Rega Institute for Medical Research virológusa arról beszélt, úgy gondolom, hogy az elkövetkezők napokban sok más országban is azonosítják majd a mutánst. Az Európai Unió mindeközben közös megoldáson dolgozik a britekre vonatkozóan, de kedd délután előtt nem várható döntés. Az egyik javaslat szerint csak negatív koronavírus-teszttel lehetne kiutazni Nagy-Britanniából. Hétfőn leállt a Franciaországba tartó járműforgalom a délkelet-angliai Dover kikötőjében is, mert a francia oldalon nem fogadják a teherforgalmat az új koronavírus-változat miatt.