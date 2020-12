Pozitív lett két focista doppingtesztje a Salzburgnál

Szerda virradóra két mérkőzéssel megkezdődik az észak-amerikai kosárlabda-bajnokság, az NBA 75., a koronavírus-járvány miatt a korábbiakhoz képest átalakított szezonja.

Soha ilyen rövid pihenője nem volt az NBA legjobbjainak: két hónappal és tíz nappal a nagydöntő utolsó mérkőzését követően máris kezdődik az új, jubileumi szezon. A 2019-20-as idény a koronavírus miatti leállás után csak október 12-én ért véget az orlandói buborékban: a Los Angeles Lakers 17. alkalommal bizonyult a legjobbnak, miután a fináléban hat mérkőzésen diadalmaskodott a Miami Heat ellen, s 71 nappal később Brooklynban – ahol az immáron nem oaklandi, hanem San Franciscó-i Golden State Warriors lesz a Nets vendége – már indul is az újabb hosszú menetelés. Igaz, a korábbiakhoz képest rövidebb alapszakasszal, hiszen május közepéig a megszokott 82 helyett csak 72 alkalommal lép pályára minden csapat – így elvileg a liga legjobbjai ott lehetnek a tokiói olimpián –, hogy aztán a rájátszás elvileg már a megszokott formában, a két főcsoport legjobb nyolc-nyolc egyletével folytatódjon. Az alapszakaszban – melyet március elején szakít meg a hatnapos All Star-hétvége – a konferenciákon belül három, a másik főcsoportból két mérkőzést játszanak egymással a csapatok, melyek közül a Toronto Raptors jelentős hendikeppel indul majd, hiszen a kanadai kormány által, a koronavírus miatt elrendelt utazási korlátozások következtében kénytelen a hazai mérkőzéseit is az Egyesült Államokban játszani: a 2019-es bajnok így a floridai Tampában lelt ideiglenes otthonra, reményeik szerint nem a teljes idényre. A Raptorst persze nemcsak emiatt nem sorolják a topfavoritok közé, hiszen már az előző szezonra elvesztette legjobbját, a Los Angeles Clippersbe eligazolt Kawhi Leonardot, majd el is vérzett a főcsoport-elődöntőben a Boston ellen, s a szakértők az idén is nagyjából erre árazták be a kanadaiakat. Abszolút favoritnak pedig a címvédő arany-lilákat tartják, hiszen a Lakers megtartotta a jelen talán legjobb játékosát, a nagydöntő MVP-jét, LeBron Jamest, illetve a 2020-as sikerben óriási szerepet vállaló Anthony Davist – öt évre 190 millió dollárért írt alá -, s bár az irányító Rajon Rondo elment az Atlantához, érkezett az Oklahomától a tavaly csaknem 19 pontot átlagoló német Dennis Schöder. Nyugatról a városi rivális Clippers lehet a legnagyobb kihívója a címvédőnek Leonarddal és Paul George-dzsal, illetve a szlovén szupertini, Luka Doncic és a lett óriás, Kristaps Porzingis vezette Dallas tépázhatja meg a Lakers renoméját. Jóval izgalmasabbnak tűnik a keleti-főcsoport, ahol a nagydöntős Miaminak igencsak komoly kihívói lesznek: a Millwaukee, a Boston és a Brooklyn is okkal vágyhat a majdani fináléba. A Miamit ugyanúgy Jimmy Butler, Bam Adebayo és a szlovén Goran Dragic cipelheti messzire, mint az előző szezonban, Bostonban pedig leginkább Jaysom Tatum miatt reménykedhetnek fényes szezonban. A Millwaukee-t továbbra is a Görög Szörnynek becézett, öt évre 228 millió dollárért hosszabbító Jannisz Antetokunmpo miatt lehet majd rettegni, a Brooklynt pedig… Nos, a New York-iakról már a tavalyi szezon előtt lehetett tudni, hogy a 2020-21-es idényben a favoritok közé emelkednek, hiszen egy éve nyáron igazolt hozzájuk a Golden State-ből a kétszeres aranygyűrűs, s szintén duplán nagydöntő MVP Kevin Durant, aki azonban a teljes előző bajnokságot kihagyta Achilles-ín-szakadás miatt. Mostanra azonban teljesen felépült, és Kyrie Irvinggel igencsak hatékony párost alkothatnak. Így látják ezt a fogadóirodák is, melyeknél Keleten a Nets a legnagyobb favorit, főként, hogy a kispadról sem akárki vezényel: a kétezres évek első évtizedében kétszer is az NBA legjobb játékosának választott kanadai Steve Nash a Brooklyn-híd déli oldalán kezdi meg edzői karrierjét. Ha trénerként csak minimálisan meg tudja közelíteni a pályán mutatott produkcióját, a Nets 2002 és 2003 után – igaz, mindkétszer veszített – harmadszor is nagydöntőzhet.