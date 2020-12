Kétszázmillió eurót nyertek egy spanyol cég dolgozói a karácsonyi lottón

A diabétesszel élőknek különösen fontos, de másoknak sem árt, ha odafigyeléssel zajlik az ünnepi lakomázás.

Az ünnepi időszakban a legtöbben felfüggesztik az egészséges életmódjukat; átadják magukat a gasztronómiai élvezeteknek, és nemcsak az ilyenkor szokásos, többnyire az emésztőrendszert megterhelő és kalóriadús finomságokat, de ezekből sokat is esznek, miközben kevesebbet is mozognak.

A mértékletesség mindenkinek ajánlható, de a cukorbetegek a karácsonyi lakomák alatt sem feledkezhetnek meg a vércukorszintjükről és a diétáról. Magyarországon több mint 700 ezer a diagnosztizált 1-es vagy 2-es típusú cukorbetegek száma. Túlnyomó többségük a diabétesz utóbbi típusában szenved, de magas a diagnózis nélkül élők száma is.

A cukorbetegség kezelésének és a vércukorszint szabályozásának fontos eleme az egészséges táplálkozás, amelyről az ünnepek alatt sem ajánlott elfelejtkezni. A diabéteszeseknek ugyanúgy vagy még nagyobb figyelemmel kell betartaniuk az étkezési időket, az egyes étkezések mennyiségi és minőségi előírásait, mint az év többi napján. Ahhoz, hogy a betegek ne csábuljanak el az ünnepi asztalnál, fegyelemre és előre tervezésre is szükség van. Az ünnepek alatt a cukorbetegnek érdemes több vércukorszintmérést is beiktatnia, hogy időben észrevegye a vércukorszint ingadozását.

Bár nagy kihívás ellenállni a sok finom ételnek, az étkezési terv betartása a kiegyensúlyozott vércukorszint alapja. Ezt, ahogy vásárolni sem tanácsos éhesen menni, sem ajánlott korgó gyomorral megtervezni, mert könnyen túlzásokba eshetünk. Nem árt tudni, hogy az alkoholos italoknak magas lehet a kalória- és szénhidráttartalma, ezért megemelhetik a vércukorszintet, és akár az alacsony vércukorszinttel járó rosszullét kialakulásához is hozzájárulhatnak. Érdemes az étkezési tervet előre megosztani a vendéglátókkal is, hogy ne is kínáljanak olyan ételeket, amelyek nincsenek rajta a listán. Vendéglátóként pedig külön készüljünk a cukorbeteg családtag érkezésére. Számos alternatív cukorhelyettesítő érhető el, a cukorpótlók (eritrit, xilit, laktit) és az energiamentes édesítők (ciklamát, szukralóz, sztívia) használata előtt azonban célszerű tájékozódni a vendég számára leginkább megfelelő megoldásról.

Nem csak a cukorbetegek számára fontos ajánlás, hogy amennyire lehetséges, kerüljük a nassolást és a karácsony környékén sokakat veszélyeztető folyamatos evést. Ezt úgy kísérelhetjük meg, hogy megpróbáljuk elterelni a figyelmünket, iszunk egy pohár vizet vagy egy csésze teát. Az étkezés befejezése után hamar szedjük le az asztalt, ne maradjon szem előtt a kísértés. Mindezek ellenére előfordulhat, hogy nem mindig sikerül betartani az étkezési tervet, de próbáljunk arra törekedni, hogy az elcsábulásból ne legyen rendszer.

Segíthet, ha „lelassulunk” és élvezzük az ízeket. Fontos, hogy minden étkezésnél együnk sok zöldséget, lehetőleg olyanokat, amelyek minimális keményítőt tartalmaznak, de hozzájárulnak a megfelelő szénhidrátbevitelhez, így ahhoz is, hogy a teltségérzet tovább megmaradjon. Tökéletes körete lehet az ünnepi ételeknek például a brokkoli, a kelbimbó, a karfiol és a spenót is.

Mozgásra a szünetben is szükség van

Sokan érzik úgy, az ünnepek alatt nehezebb mozdulnak. Növelheti a kedvet, ha a család együtt vesz lendületet: menjünk sétálni vagy játsszunk fizikai aktivitást is igénylő játékokat, például labdázzunk a szabad levegőn.

Cukorbetegség esetén hideg időben is nagyon fontos a megfelelő lábápolás, mert a diabétesz károsítja a lábat ellátó idegeket és az ereket, ezért előfordulhat, hogy az érintettek nem érzik a nyomást vagy a fájdalmat, így észrevétlenül is megsérülhetnek. A sebek a rossz vérellátás miatt lassabban gyógyulnak, könnyen elfertőződhetnek és fekélyek is kialakulhatnak. Az ilyen szövődmények megelőzése érdekében érdemes naponta megvizsgálni a lábakat, hidratáljuk a lábfejet, viseljünk kényelmes, vízhatlan, meleg cipőt, ha mégis átázott a lábbeli, azonnal cseréljük le a zoknit is. Ha a lábon kialakult sebek, repedések nem gyógyulnak, forduljunk orvoshoz, hogy időben megkezdődhessen a célzott terápia.

Az ünnepi forgatagban könnyen „elfelejtődhet” a gyógyszerek beszedése, aminek akár súlyos következményei is lehetnek, ezért mindig ügyeljünk arra, hogy a megszokott időben vegyük be az orvosságokat. Nem árt tudni azt sem, hogy a legtöbb készítménynek árt a szélsőséges hőmérséklet, ezért figyeljünk a tárolásukra, nem ajánlott például a hidegben álló autóban hagyni a szereket.