Január 22-ig meghosszabbítják a szükségállapotot Csehországban

A testület szerint az enyhítésre azért lenne szükség, hogy folyamatos legyen a kontinens és Nagy-Britannia közötti élelmiszer-ellátás.

Az Európai Bizottság azt javasolja, hogy függesszék fel az Egyesült Királyságból érkezők beutazási tilalmát – vette észre a hvg.hu a testület közleményét . Hangsúlyozták, hogy az enyhítésre azért lenne szükség, hogy folyamatos legyen a kontinens és Nagy-Britannia közötti élelmiszer-ellátás. Azt írták, hogy jelenleg is több, nagyrészt élelmiszert szállító teherautó vesztegel a doveri kikötőnél , hogy Franciaországba jusson. Ráadásul sokan így nem utazhatnak haza Nagy-Britanniából az ünnepekre. Didier Reynders, az unió igazságügyi biztosa közölte, hogy bár az Európai Bizottság a tilalom felfüggesztését javasolja, azt kérik, hogy akik tehetik, a nem létszükségletű utazásukat halasszák fel. Az Egyesült Királyságban szeptember 20-án mutatták ki a koronavírus egyik új mutációját, amely november végén, illetve december elején kezdett gyorsan terjedni Londonban és Anglia délkeleti részén. Hétfőn ezért már több mint harmincan – köztük Magyarország zárkóztak el a Nagy-Britanniából érkező személyforgalmi repülőjáratok fogadásától. Hollandia nem fogad be onnan érkező kompokat sem, a franciák pedig leállították a tengeri teherforgalom fogadását is. Az új mutációról egyelőre nagyon keveset lehet tudni . Így az sem ismert, hogy mennyivel fertőzőbb az új variáns, milyen mértékben terjedt el az Egyesült Királyságban, vagy hogy mennyire hatékonyak vele szemben a már kifejlesztett vakcinák. A BioNTech elnöke közölte, hogy „nagy valószínűség szerint” az oltásuk az új mutáció ellen is véd, szükség esetén pedig hat hét alatt tovább lehet fejleszteni.