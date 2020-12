Müller Cecília nem ajánlja a koronavírus elleni oltás beadását a kismamáknak

December 26-án tízezer adag oltóanyag érkezik.

Közel 80 percet késett az operatív törzs sajtótájékoztatója a meghirdetett időponthoz képest, amit az ügyeleti központ vezetőhelyettese azzal indokolt, hogy a testület ülése nem sokkal a tájékoztató előtt ért véget. Ezt követően az országos tisztifőorvos arról beszélt, hogy



noha Magyarországon stagnáló a helyzet, figyelni kell a szomszéd országok fertőzöttségi adataira, mivel ismét emelkednek a fertőzöttségi számok. Az adatokat elemezve úgy látja, az új fertőzöttek száma csökkenő tendenciát mutat.

Müller Cecília megítélése szerint kórházakban kicsit javult a helyzet. Az elhunytak között ismét van egy fiatal, ezért is fontosnak nevezte a higiénés szabályok betartása. Hangsúlyozta, az ünnepek alatt készülnek a vakcina fogadására. Az egészségügyi szolgáltatók kijelölték azt a 25 helyet, ahol folyamatosan adhatják be az oltásokat.

December 26-án érkezik az első Pfizer-vakcina ami egy jelképes, 10 ezer darabos adag lesz. Ezt követően 27-én, a Dél-pesti Centrumkórházban kezdenek neki a vakcinák beadásának. Legelőször a magas kockázatú személyeknek kívánják biztosítani a vakcinát, ők az egészségügyi dolgozók.

Megemlítette, hogy a kormányzati honlapon 300 ezer felett van a jelentkezők száma. Jelezte, már megérkezett a vakcina alkalmazási leirata, ami rengeteg információt tartalmaz. Ezt tudnia kell betegnek és orvosnak egyaránt. Fontos közölni az oltóorvossal oltás előtt az esetleges allergiát, majd beleegyező nyilatkozatot is kell tenni. A védőoltás beadásával együtt fél órát fog igénybe venni a procedúra. A dokumentáció kitöltése 10 perc, a megfigyelési idő 20 perc lesz. Ezt követően igazolási kártyát kapnak az érintettek, azért, hogy a vakcina visszakövethető legyen. 21 nap után mindenki értesítést fog kapni, mikor kell beadni a következő adagot. A tisztifőorvos mindenkit arra kért, figyeljen magára az oltást követően az esetleges tünetek miatt. Az esetleges szövődményekkel kapcsolatban megnyugtatott, hogy jellemzően helyi reakciók fordulhatnak elő, az influenzaoltáshoz hasonlóan. Izomba történik a beadás, ennek helyén fájdalom, bőrpír, duzzanat jelentkezhet, de ettől nem kell senkinek sem megijednie. Nagyon ritkán lehetséges nyirokcsomóduzzanat, vagy esetleges hőemelkedés. "Az oltást követően pihenjünk, erőteljes munka nem javasolt" – javasolta. Megjegyezte: nem ajánlott az oltás a várandósoknak, illetve azoknak, akik gyermeket szeretnének vállalni. Müller Cecília szerint a cég arról tájékoztatott, hogy folyamatos lesz a beszállítás az ünnepeket követően. Ismét jelezte, nagyfokú bizalom van az oltások iránt Magyarországon. Jelezte továbbá azt is, hogy a mai naptól a köznevelésben dolgozók részére online jelentkezési lehetőséget biztosítanak a tesztelésre, még a következő tanév előtt. Aki itt regisztrál, az január 2-án és 3-án vehet részt a mintavételen. Az operatív központ vezetőhelyettese arról számolt be, a maszkviselési szabályok miatt 276 emberrel szemben intézkedtek az elmúlt 24 órában. Kiss Róbert hozzátette, 381 ember szegte meg a kijárási tilalmat.