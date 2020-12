Huszonöt budapesti hajléktalan költözhetett bérlakásba karácsonyra

Október óta 4 pontot vesztettek a kormánypártok mind a teljes népesség, mind a pártválasztók körében.

Ismertette decemberi pártpreferencia kutatását a Republikon Intézet . Ez azért is érdekes, mert az adatfelvétel már a Szájer-botrány kirobbanása után készült, aminek hatása meg is látszik a számokban. A decemberi adatok szerint a Fidesz-KDNP támogatottsága a teljes népesség körében 30 százalék, őket követi a Demokratikus Koalíció és a Momentum 10-10 százalékkal. A Jobbikot és az MSZP-t egyaránt 6 százalék támogatja, a Párbeszéd 2 százalékon áll, a Kétfarkú Kutya Pártra, az LMP-re és a Mi Hazánkra is 1 százalék szavazna. A népesség egyharmada bizonytalan pártpreferenciáját illetően.