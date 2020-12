Meghaladta a 78,6 milliót a koronavírus-fertőzöttek száma a világon

Nemzetközi sajtószemle, 2020. december 24.

Project Syndicate Európa félreértelmezte az összetartást, amikor engedett a magyar-lengyel zsarolásnak, ily módon azonban lejáratta saját alapértékeit, egyben pedig hosszú távon kockára tette a jövőjét. Így értékeli a fejleményeket Magyar Bálint és Madlovics Bálint. Mint írják, bár a megállapodás bizonyos részleteit nem hozták nyilvánosságra, Orbán a saját győzelmét ünnepli, az ellenzék ugyanakkor üdvözli a jogállami mechanizmust, mondván, hogy az megfelelő eszköz a gyámkodó tekintélyelvűséggel szemben. Ám a szerzők szerint az egyezség nem éri el célját. Ugyanis az áldozatot és nem a tettest bünteti, amikor kilátásba helyezi a brüsszeli támogatások megvonását. Nem a korrupt gyakorlatot, illetve Orbán és a vazallusok személyes gazdagságát veszi célba. Nem foglalkozik a személyes felelősséggel, kollektív szereplőnek tekinti az országot. De még ha vissza is tart bizonyos alapokat, a politikai vezetésnek továbbra is lesz módja saját zsebre dolgozni. Az EU azt hiszi, hogy a szankciók majd közfelháborodást váltanak ki és ennek hatására Orbán majd jobb belátásra tér, ám annak esze ágában sincs. A rezsim kapva kapott a jogállamiság ügyén, mert ki tudja használni propaganda célokra, mondván, hogy nemzeti szabadságért harcol a brüsszeli birodalom ellenében. A miniszterelnök meg tudja védeni klienshálózatát a büntetéstől, ily módon szavatolja saját rendszerének stabilitását. Annak idején hiba volt az EU keleti bővítése az integráció elmélyítése nélkül, ezt most korrigálni kell, mert anélkül nincs hatékony működés, továbbá ragaszkodni kell a liberális demokráciához. A Magyarországgal és Lengyelországgal kötött ügylet ártalmas, mert közvetve fejet hajt a korrupció gyakorlata előtt. Az EU nem mondhatja többé, hogy nem tárgyal zsarolókkal, miközben az a minimum, hogy ne finanszírozzon a saját soraiban autokratákat. Itt az egyetlen megoldás az, hogy olyan szankciókat kell bevezetni, mint amilyeneket a Magnyitszkij-törvény is tartalmaz. Deutsche Welle Az elemzés jó esélyeket lát arra, hogy az egyesült ellenzék 2021-ben lenyomja Orbán Viktort, azaz végbemenjen a bejelentett korszakváltás. Merthogy stratégiailag igen kedvező a pillanat: az országban a jelek szerint egyre többen elégedetlenek a hihetetlen hatalmat kézben tartó miniszterelnökkel. Úgy néz ki, hogy a politikust cserbenhagyja híres érzéke: időnként rosszul méri fel a közhangulatot. Például amikor egyre erőteljesebben ront neki Európának. Csakhogy ez nem találkozik a társadalom többségének véleményével. De a jogállam ügyében elfoglalt álláspontját is sokak elutasítják. A Fidesz a maga igényeinek megfelelően alakította a választási törvényt, úgyhogy a hat párt mást nem is tehet, minthogy összeáll, már ha nyerni akar. Ennek megfelelőn igen nagy jelentőségű a közös elhatározás, miután korábban egymással marakodtak és ez sorra lehetetlenné tette a közös indulást. De mostanra eldőlt, hogy ha nem egyesülnek, akkor semmi kilátásuk a győzelemre. Ráadásul együtt már a helyi választásokon is sikeresnek bizonyultak. Esélyeiket növeli, hogy a Szájer-féle botrány hihetetlenül sokat ártott a Fidesznek. Nem kevés magyar annak igazolását látja benne, mennyire álszentek a Fidesz egyes vezetői, akiket amúgy is széles körben korruptnak tekintenek. Az ellenzéki szövetség bejelentésének időzítése ily módon további lökést adhat. Viszont hátrányt jelent, hogy Gyurcsány Ferenc vezeti a DK-t, noha ő az előző, szocialista-liberális vezetést személyesíti meg, amelyhez egy sor botrány fűződött, mindez pedig előkészítette a terepet 10 éve a Fidesz hatalomra kerüléséhez. Márpedig a pártelnök nem tágít attól, hogy szürke eminenciás legyen az ellenzékben, miniszterelnök-jelöltként pedig ugyancsak nem túlságosan közkedvelt feleségét tolja előtérbe – írja a lap, mely kiemeli, a jóval alkalmasabb és népszerűbb Karácsony Gergely ezzel szemben elzárkózik a jelöléstől. Hozzáteszik: további gond, hogy a Jobbik még nem szakadt el minden kétséget kizáróan szélsőjobbos gyökereitől. Ezzel együtt úgy néz ki, hogy az ellenzék – egyesült erővel – bizakodhat a sikerben. Ezt támasztja alá, hogy a felmérésekben jobban áll, mint a Fidesz.

Neue Kronen Zeitung Az osztrák kancellár elárulta, hogy neki is tele van a hócipője az egész járvánnyal, nagyon szeretne már újra normális életet élni, annál is inkább, mert a vészhelyzetben sok éjszakán törte a fejét, ahelyett, hogy aludt volna. Kurz megjegyezte, hogy ilyet még nem élt meg, hihetetlenül megerőltető volt az egész év. A baj azonban még nem múlt el, még jó pár hónapig velünk marad. Talán a nyárra fel lehet már lélegezni, vissza lehet térni a normális állapotokhoz. Őt is nagyon megviselték a korlátozások, például hogy nem találkozhat a barátaival, rokonaival tetszése szerint. Mint elmesélte, az meg különösen nehéz volt, hogy pillanatonként érkeztek újabb és újabb információk, miközben döntéseket kellett hozni. Elismerte ugyanakkor, hogy az ősszel gyorsabban kellett volna reagálnia, ideértve, hogy az iskolákban meghosszabbítsa a szünetet. De a szakértők és egyes tartományfőnökök lebeszélték róla. Már alig várja, hogy a családja beoltassa magát, mert akkor gond nélkül felkeresheti a szülőket. A vakcina azonban nem lesz kötelező. Az oltás most vasárnap startol, Kurz szerint attól a naptól új szakasz kezdődik Ausztriában. Keresztény vezetőként egyébként különösen nehezen szánta rá magát arra, hogy korlátozza a karácsonyi összejöveteleket, ám oly mértékben betegedtek meg újabb és újabb emberek, hogy nem volt más választása.