Meghalt 113 Covid-beteg, 3292 új fertőzöttet regisztráltak

Ott sem szabad majd alkoholt inni, ahol eddig nem tiltották meg külön az italozást.

A rendelet már életbe is lépett, és január 3-án veszti hatályát. A határozat a katasztrófavédelmi törvényre hivatkozik. Szentestére felfüggesztették ugyan az éjszakai kijárási tilalmat , de úgy tűnik, azt próbálják megakadályozni, hogy a bezártságból kiszabaduló magyarok hirtelen utcai dorbézolásra ragadtassák magukat. Az éjszakai kijárási tilalom december 25-én már ismét érvényes lesz, ezért a szilveszteri utcai italozást is el kell most felejteni.