Az Orbán-kormány alaposan besegített a Vasas Jézuskájának, és szép pénzkupacot tett a karácsonyfa alá

Csilek András infektológus az oltóanyagról.

Csilek András infektológus

A Magyar Orvosi Kamara Borsod-Abaúj Zemplén megyei területi szervezetének elnöke

"Az egészségügyi dolgozó is ember és lehet buta ember is. Én tőlük azt szoktam kérdezni, vesznek-e az autóba légzsákot, hogy megmentse az életüket. Ez ugyanaz," m inősítette a hvg.hu-nak adott interjújában azokat az ápolókat és orvosokat, akik nem akarják beoltatni magukat koronavírus ellen.azért oltatja be magát, mert nem akar beteg lenni. "Hangsúlyozom, hogy biztonságos, hatásos és ellenőrzött vakcinákról beszélek, de nem tudok mit kezdeni ezekkel a hangokkal. Nem hiszek a konteókban sem, ez a vírus túl gyenge volt ahhoz, hogy mesterséges legyen. A vakcinával sem éri meg senkinek rizikózni, mert aki ezt elszúrja, a cégének annyi, politikusként pedig genocídiumot követ el." Azt Csilek András sem vitatja, hogy a jövőbeli Covid-vakcinákról az orvosok sem tudunk többet, mint más. Viszont biztos benne, ha lenne magyar tudós, aki tudná, hogy valami nem stimmel, az vagy kiszivárogtatná, vagy elé ugrana az oltást beadónak. "Dr. Gődény és társai is pont erről szólnak: nem szabad nekik hangot adni, mert ha egy egészségügyben dolgozó megszólal, arra onnantól már lehet hivatkozni. Főleg, ha a neve előtt van, hogy „dr.”. Ha ezt hagynánk, akkor a csecsemők sem kapnának védőoltásokat, pedig ezeknek köszönhető, hogy nincs diftéria, kanyaró, nincsenek járványok", nyomatékosít az infektológus. Aki állítja: a közhiedelemmel ellentétben az orvosok nem a betegektől kapják el a kórt, hiszen amikor vizitelnek vagy vizsgálnak, teljesen be vannak öltözve. A doktorok között a járvány a szociális interakciókon keresztül terjedt. Az első hullámban azok fertőződtek meg, akik síelni voltak, utána azok, akiknek egyetemista gyerekeik voltak, majd következtek azok a szakmák, akik tünetmentes fertőzöttekkel találkoztak. A "tiszta kórházakon" végigment a járvány. "Volt olyan, ahol a fiatal kolléga még egyszer lement a gólyatáborba bulizni, visszajött és végigfertőzte az egész intézményt. Nem véletlen, hogy a háziorvosoknál van a legtöbb fertőzött. Sok emberrel találkoznak, és rengeteg a tünetmentes fertőzött, aki talán csak egy receptért ment."