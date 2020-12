Már a hadsereg intézkedik a vírusmutáció miatt bedugult brit-francia határon

A Rózsa-hadművelet célja a kamionosok "kipörgetése".

Már a hadsereget is bevetették annak érdekében, hogy mielőbb átjussanak az utazók az Egyesült Királyságból Franciaországba, írja az index.hu . Az Operation Rose nevű hadműveletben mintegy 1100 katonát vezényeltek Kent megyébe. A határon csak negatív koronavírusteszt birtokában lehet átkelni Franciaország felé. A kamionsofőröknek a 30 perc alatt eredményt mutató koronavírus-gyorstesztet kell elvégeztetniük, amelynek eredményét SMS-üzenetben kapják meg. Emlékeztetőül: a francia hatóságok hétfőn nulla órától állították le a brit oldalról érkező teherforgalmat az Angliában feltűnt új koronavírus-változat gyors terjedése miatt, sokan a karácsonyt is az úton kényszerültek tölteni. A határátkelőnél még mindig legalább 5000 jármű várakozik. Közben a helyi önkéntesek továbbra is étellel-itallal segítik az utazókat, ráadásul két vasúttársaság már Londonból is indított élelmiszert szállító vonatokat a határátkelők felé. A brit kormány ugyancsak igyekszik kamionokkal élelmiszert szállítani a várakozóknak.