Újra kijárási tilalmat vezetnek be Csehországban

Hét éve él a hazája titkosszolgálatát leleplező egykori amerikai hírszerző és felesége Oroszországban, ahol menedékjogot kaptak.

Lindsay Mills legfrissebb Instagram-posztja alapján a Reuters hírügynökség adott hírt arról, hogy Moszkvában megszületett Edward Snowden fia – írja 444 . A 37 éves Snowden és felesége nemrég orosz állampolgársághoz is folyamodtak, mert attól tartanak, hogy a világjárvány idején hozott szigorúbb szabályok és utazási korlátozások – legrosszabb esetben – akár el is szakíthatják tőlük gyermeküket. Snowden, minden idők egyik leghíresebb egykori amerikai hírszerzője, 2013 óta él Oroszországban. Moszkva azután adott menedékjogot a National Security Agency volt alkalmazottjának, hogy Snowden szigorúan titkos dokumentumokat hozott nyilvánosságra az amerikai titkosszolgálatok megfigyelési gyakorlatairól. Snowden és felesége már megkapták az állandó tartózkodásukról szóló engedélyüket, a következő lépésük az állampolgárság lesz. Amerikai állampolgárságukat is megtartják. A gyerek nevét Mills posztjában nem hozták nyilvánosságra, és az arcát is kitakarták a képeken. Snowden ügyvédje az Interfax hírügynökség felé is csak annyit közölt, hogy a gyerek fiú, és a családban mindenki jó egészségben van.