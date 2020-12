Csökkent a lakások ára, a saját célra vásárló vevők uralják a piacot

A MET vezetője a Klubrádióban beszélt a családról, arról, hogyan érintette intézményeiket és lakóikat a járvány és arról is: mit mondana, ha a miniszterelnök egy elképzelt esetben leülne vele beszélni.

Ahogyan arról mi is írtunk , Iványi Gábor is elkapta a koronavírust. A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség vezetője a rádióinterjúban azt mondta, az neki sose tetszett, hogy kimaradjon valamiből, ami nem jó, amikor embereket aggodalom tölt el. Nem szerette megúszni, amikor másokat elgázol a dolog, de ez nem azt jelenti, hogy örül neki, vagy szívesen van az ember ilyen betegséggel. Viszont a tünetek elkerülték, csak kis hőemelkedése volt. Más családtagjai kórházba kerültek, az összes tünet jelentkezett náluk. Azt tapasztalják, hogy ilyenkor a rossz is kicsit közelebb hozza az embereket - teszi hozzá. Tavasszal senki nem volt fertőzött az Oltalom Karitatív Egyesület intézményeiben - mondja Iványi, most igen, és volt a munkatársak között is. Ugyanakkor a hajléktalanokat, akik nagyon "életszaggatta" emberek, „bátor, szabadtéri legények”, inkább elkerülte. Megható, milyen sok felajánlást kaptak, nem csökkent a felajánlási kedv. Iványi Gábor beszélt arról is: hálás annak, aki világgá kürtölte, hogy feleségével elkapták a betegséget, mert így, akit vigasztalt, azzal úgy beszélhetett, hogy az illető tudta, ő is ismeri ezt a szörnyű helyzetet. Amikor tehette, találkozott a munkatársaival, elment idősotthonokba, oda is, ahol a legtöbb lakót veszítették el, de sajnos a 90 év fölöttiek közül többen meghaltak. Említett egy 99 éves bácsit, aki az adventi időszakban még együtt táncolt a nővérekkel.